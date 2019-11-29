Bakan Gül: Alevi vatandaşın duvarına yazı yazanların tespiti için titiz bir çalışma devam ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Olay esnasından itibaren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Yargı Paketi) Gazete, medyanın da desteklenmesi, hür bir şekilde yayınlarını yapabilmeleri ve bu anlamda desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili, sona erdirmeyle ilgili şu an itibarıyla pakette herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Elektronik satış usulüyle ilgili düzenlemeler, icrayı kolaylaştıracak birtakım farklı düzenlemeler var."