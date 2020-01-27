İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9471
  • EURO
    6,5551
  • ALTIN
    301.886
  • BIST100
    120847
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Gül: Cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyi
Politika

Bakan Gül: Cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'daki depremden cezaevlerinde bulunanların etkilenmediğini, mahkum ve tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

AA27.01.2020  12:37 - Güncelleme: 27.01.2020  12:37

Gül, Elazığ Valiliği'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Hükümetin çalışmaları yerinde değerlendirdiğini ifade eden Gül, devletin milletin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün imkanların seferber edildiğini hatırlatan Gül, devlet ve milletin el ele olduğunu, birlik içerisinde acıların sarılmaya devam edildiğini vurguladı.

Depremden etkilenen bölgelerde adliye hizmetlerinin devam ettiğini bildiren Gül, tedbiren Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutukluların başka cezaevlerine nakledildiğini anımsattı.

Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir, etkilenen olmamıştır. Sivrice Cezaevi'nde bulunanlar tedbiren iki cezaevine nakledilmiştir. Tüm hizmetler, adliye, otopsi hizmetleri vatandaşlarımızın kimlik tespitleri, ölüm sebepleri de titizlikle yerine getirilmiştir. Deprem esnasından itibaren Türk Ceza Kanunu (TCK) anlamında suç teşkil eden tüm hususlarla ilgili Ankara, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını büyük bir titizlikle devam ettirmektedir. Birliğimize, beraberliğimize kasteden her türlü fiil, davranış titizlikle takip edilmektedir."

Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.