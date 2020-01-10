Bakan Gül: Doğu Akdeniz'de tüm adımları attık

AA 10.01.2020 10:14 - Güncelleme: 10.01.2020 10:34

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı."

"AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir."

"2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır.Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."

"(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim."