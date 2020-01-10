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Politika

Bakan Gül: Doğu Akdeniz'de tüm adımları attık

Adalet Bakanı Gül: 'Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir.'

AA10.01.2020  10:14 - Güncelleme: 10.01.2020  10:34

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı."

"AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir."

"2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır.Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."

 "(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim."

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