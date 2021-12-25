Bakan Gül: Tayyip Erdoğan'a, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz

AA 25 Aralık 2021 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 17:08

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Kültür Merkezi yanında düzenlenen, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.

100 yıl önce Şehit Kamil, Şahin Bey ve Karayılan gibi kahramanların canını ortaya koyduğunu belirten Gül, gazi şehrin gazi evlatları olarak onları rahmetle ve minnetle andı.

Gül, Gaziantep'in gazi şehir olarak 2023'e emin adımlarla devam ettiğini dile getirdi.

- "2023'E EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Değerlerine sahip çıkarak yola devam ettiklerini anlatan Gül, "Tüm bu destanları yazan, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyoruz. 2023'e emin adımlarla yürüyoruz. İstiklalimiz, istikbalimizin önü açık. Biz gazi bir ruha sahibiz. Antep'i Gaziantep yapan Şahin Bey'in evlatları olarak geleceğimize ümitle yürüyoruz." diye konuştu.

Şehit ve gazilere layık olmak için çalıştıklarını, eser üstüne eser koyarak yola devam ettiklerini vurgulayan Gül, ülkenin birliğini, beraberliğini, huzurunu kimsenin bozamayacağını, buna izin vermeyeceklerini aktardı.

Bakan Gül, Türkiye'nin 19 yılda her alanda ülkeyi geliştiren, kalkındıran, büyüten bir lideri olduğunu, tuzakları boza boza yollarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemize çelme takmak isteyenler, birliğini bozmak isteyenler, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler şunu bir kez daha bilsinler, siz rüyanızda görürsünüz. Tayyip Erdoğan'a, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. Sizin bir rüyanız var, Türkiye tökezlesin, Recep Tayyip Erdoğan tökezlesin. Siz rüyanızda görürsünüz.



Büyük Türkiye için yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'yla devam edeceğiz. Karşıyaka, İbrahimli, Şehreküstü, Aydınlar, bütün mahallelerinde, beldelerinde ay yıldızlı bayrağımız için yüreği çarpan yiğitlerimiz var. Ay yıldızlı bayrağımızı daha büyük bir adımla daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız. Yeni yüzyıla adım atıyoruz, Cumhuriyetimizin yeni 100. yılına, 2023'üne giriyoruz ve 2023'te de ülkemizi, şehrimizi her alanda kalkındıran, geliştiren bir hükümetimiz ve liderimiz var. Onunla birlikte her alanda şehrimizi de geliştireceğiz. "

Gaziantep'in 2002'de 600 milyon dolar ihracatı olduğuna, bugün 12 milyar dolara ulaşacağına dikkati çeken Gül, şehirde işsiz kimse kalmayıncaya, ekmeği büyütene ve özgürlükleri artırıncaya kadar durmadan yollarına devam edeceklerini ifade etti.

- "BU ÜLKEYİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Memlekete tuzaklar kurulduğunu, halkın iktidar olmasını engellemeye çalıştıklarını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Benim Gaziantepli Ayşe, Fatma annem, Ahmet, Muhammet ve Hüseyin amcam iktidar olmasın dediler, engeller kurdular. Ama biz milletin adamıyla beraber 'milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık, tanımayacağız' diyerek yola devam ettik. Bu ülkeyi kalkındırmaya devam edeceğiz.



Bu vesileyle, 100 yıl önce nasıl istiklal mücadelesi verdiysek, bugün de istiklal ve istikbal mücadelemizi, yüreği geniş hanımefendiler, kadınlar kuracak, gençler kuracak, Gaziantepliler kuracak. Biz bu memleketi sokakta bulmadık, istiklalimize, istikbalimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu OSB'de çalışan Mehmet kardeşimin de orada istihdam yapan işadamının da işine gücüne giden memur kardeşimin de genç kardeşlerimin de hanımefendilerin, beyefendilerin de iktidarı olarak, hizmet yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Gül, bugün kentte çok kıymetli açılışlar yapılacağına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gaziantep'in havalimanını geliştiriyoruz, böylece yolcu kapasitesini arttıracağız. Gaziantep'e yakışır 500 milyonun üzerinde havalimanını geliştirdik. Gaziantep'e ekonomi alanında ve diğer alanlarda da çok önemli katkı sağlayacak. Eğitim alanında buradan da yine teşekkür ediyoruz, sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'i hiçbir zaman desteksiz bırakmadı. Eğitim alanında da çok önemli adımlar attık. Yavrularımızı daha güzel bir şekilde yetiştirecek adımlar attık. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Sanayi alanlarını geliştiriyoruz. İstihdam alanlarını geliştiriyoruz. Gaziantep'te taş üstüne taş koyan tüm müteşebbislerimize, bütün yatırımcılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gaziantep'i, gazi şehri büyütmeye, kalkındırmaya, geliştirmeye devam edeceğiz."