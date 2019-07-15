Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi Zaferi, Türk Yargısı Demokrasinin Yanında" programına katıldı.

Gül, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline bir saldırı girişimi gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Gül, "Türk yargısı, adliye koridorlarında cuntacılara, darbecilere karşı gereken cezanın verilmesi için talimatlar vermiştir, demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlatmıştır. Bundan dolayı da Türk yargısına milletimiz adına şükran borçluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Yargının demokrasi nöbetini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ettiğini aktaran Gül, şunları kaydetti: "Bunu yaparken onların yaptığı gibi delil üreterek değil, delilden sanığa giderek ve adalet hukuk çerçevesinde yargılamalarını yapmaktadırlar. Çünkü bizim farkımız da esasen budur. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi 'biz onlara benzersek işte o zaman asıl kaybetmiş oluruz' bizim hukuk sınırımız bizim adalet sınırımız anayasa çerçevesi işte Türk yargısının sınırlarıdır ve buna göre hak eden hak ettiği cezayı almaktadır."

"Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir"

Gül, darbecilere selam duran bir yargıdan, hain FETÖ'cüleri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Bunu çekemeyenleri, Türk yargısına iftira atanları, Türk yargısını töhmet altında bırakanları da buradan şiddetli bir dille kınıyoruz. Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün takiye üzerine kurulduğunu ve kendisini çok iyi kamufle ettiğini aktaran Gül, "O gece bütün siyasi partiler görüşü ne olursa olsun demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk demokrasisi iyi bir sınav vermiştir. Genciyle, yaşlısıyla ve ideolojik duruşu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti paydasında herkes bir araya gelmiştir." görüşünü kaydetti.