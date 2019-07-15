23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7129
  • 6,4409
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı

Adalet Bakanı Gül, Türk yargısının, adliye koridorlarında cuntacılara, darbecilere karşı gereken cezanın verilmesi için talimatlar verdiğini, demokrasi nöbetini adliye koridorlarında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi başlattığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi Zaferi, Türk Yargısı Demokrasinin Yanında" programına katıldı.
 
Gül, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline bir saldırı girişimi gerçekleştirildiğini hatırlattı.
 
Bakan Gül, "Türk yargısı, adliye koridorlarında cuntacılara, darbecilere karşı gereken cezanın verilmesi için talimatlar vermiştir, demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlatmıştır. Bundan dolayı da Türk yargısına milletimiz adına şükran borçluyuz." değerlendirmesini yaptı.
 
Yargının demokrasi nöbetini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ettiğini aktaran Gül, şunları kaydetti: "Bunu yaparken onların yaptığı gibi delil üreterek değil, delilden sanığa giderek ve adalet hukuk çerçevesinde yargılamalarını yapmaktadırlar. Çünkü bizim farkımız da esasen budur. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi 'biz onlara benzersek işte o zaman asıl kaybetmiş oluruz' bizim hukuk sınırımız bizim adalet sınırımız anayasa çerçevesi işte Türk yargısının sınırlarıdır ve buna göre hak eden hak ettiği cezayı almaktadır."
 
"Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir"
Gül, darbecilere selam duran bir yargıdan, hain FETÖ'cüleri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Bunu çekemeyenleri, Türk yargısına iftira atanları, Türk yargısını töhmet altında bırakanları da buradan şiddetli bir dille kınıyoruz. Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
 
FETÖ'nün takiye üzerine kurulduğunu ve kendisini çok iyi kamufle ettiğini aktaran Gül, "O gece bütün siyasi partiler görüşü ne olursa olsun demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk demokrasisi iyi bir sınav vermiştir. Genciyle, yaşlısıyla ve ideolojik duruşu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti paydasında herkes bir araya gelmiştir." görüşünü kaydetti.

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Tunceli'de patlama: 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli'de patlama: 2 çocuk hayatını kaybetti

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Cumhurbaşkanlığı'ndan anlamlı 15 Temmuz videosu

Cumhurbaşkanlığı'ndan anlamlı 15 Temmuz videosu

Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

'Bütün dünyaya bir ders verildi'

'Bütün dünyaya bir ders verildi'

Türkiye o FETÖ'cünün Almanya'dan iadesini istedi

Türkiye o FETÖ'cünün Almanya'dan iadesini istedi
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığından anlamlı 15 Temmuz videosu

Cumhurbaşkanlığından anlamlı 15 Temmuz videosu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA