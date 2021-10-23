Bakan Gül: Türkiye oyunları bozan ülkedir

AA 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:54 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:54

Bakan Gül, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesinde çok büyük emekleri olan Özdemir Bayraktar'ı rahmetle, minnetle yad ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede başarıya ulaşmasındaki en büyük etkenlerden birinin asker ve polisin içerisindeki FETÖ'cü hainlerin temizlenmesi, diğerinin de savunma sanayisindeki başarı olduğuna dikkati çeken Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli ve yerli sanayi ile birlikte savunma sanayinin de hızla geliştiğini ifade etti.

Gül, İHA SİHA vermeyenlerin bugün Türkiye'nin bu başarısını büyük gıptayla izlediğini vurguladı.

Dünyada adaletsizlik, çifte standart ve zulmün arttığını dile getiren Gül, şunları söyledi:



"Bu zulme destek olanlar olduğu gibi karşısında yeryüzünde nerede olursa olsun mazlumun yanında olan, zulmün, zalimin karşısında olan anlayış var. Biri zulmediyor biri zulme karşı çıkıyor. Türkiye mazlumların yanında yer alıyor. En güçlü ses buradan çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı tüm dünya görüyor. Dünyada 3-5 ülkenin bütün dünya adına karar vermesinin haksızlık olduğunu en güçlü şekilde haykıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden 'dünya 5'ten büyüktür' demiştir. Geçen hafta Afrika'ya gitti. Meşhur hikaye vardır. Onlar ellerinde aşlarla geldiler altınlarla gittiler. Bizim atalarımız hiçbir yere sömürge anlayışıyla gitmemiştir. Gittiği yerlerin kendi kültürünü, dilini, dinini muhafaza etmiştir. Aynı anlayışla bakıyoruz."

Batının çifte standardı, sömürü ve tahakküm anlayışının sürdüğünü ifade eden Gül, mazlumların yanında olacaklarını, haksızlığı dile getireceklerini vurguladı.

- "Başarılı şekilde terörle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Gül, batının terörle mücadele anlayışının da çifte standartlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele etmiyor. 'Hangi terör örgütüne karşı çıkayım' diyerek terör örgütünde seçicilik yapıyor. Göç, mülteci meselesinde çifte standart yapıyor. İnsan haklarından bahseden batılı, mülteciye çember takıyor. Hayata kast edenlerin insanlığa verecek hiçbir mesajı yoktur. Dünya adalet beklemektedir, daha adil olmak zorundadır. İşte burada Türkiye'nin önemli rolü vardır. İşte burada hepimizin, partimizin, teşkilatımızın önemli rolü vardır. Daha güçlü olmak zorundayız. Daha güçlü Türkiye'ye ulaşmak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanı liderliğinde Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da, Suriye'de ülkemizin menfaatleri için güçlü bir dirayet sergilemektedir. Türkiye menfaatleri için güçlü Türkiye duruşu ortaya konulmaktadır. Ülkemizin yanı başında terör koridoru kurulmasına da asla izin vermeyeceğiz. Başarılı şekilde terörle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Gaziantep'in ihracattaki önemli başarılarına da değinen Gül, kentin 10 milyar dolara ulaşan ihracatıyla çok büyük başarı ortaya koyduğunu belirterek başarıya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Eski Türkiye'de vatandaşa tepeden bakan, sorunlarını halının altına süpüren anlayış olduğunu anlatan Gül, AK Parti'yle beraber bütün sorunları çözme iradesinin oluştuğunu, vesayetçi anlayışın artık tarihin çöp tenekesine kalktığını, artık hiçbir gücün Türkiye'yi eski Türkiye'ye çeviremeyeceğini aktardı.

- "Milletimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin, statüko ile mücadele ederek AK Parti'yi iktidara getirdiğini, AK Parti'nin statükoya asla teslim olmadan reformcu anlayışla yoluna devam edeceğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:



"Eski Türkiye'nin tehditkar diliyle hesap soran anlayışı, millete tepeden bakan vesayetçi anlayışını kimse geri getiremeyecek. Muhalefetin millete tepeden bakan tehditkar dilin, vesayetçi dönemleri çağrıştıran bu dilin milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bunlara yine en güzel cevabı milletimiz sandıkta tekrar verecektir. Bizler vesayetçi anlayışı nasıl tarihin çöp tenekesine gönderdiysek, millete tepeden bakan, sorunlara sırt çeviren anlayışa da son verdik. AK Parti'yle millete yüzünü çeviren siyaseti ortaya koyduk. Bizler bugüne kadar olduğu gibi tüm toplumun sorunlarıyla ilgilendik, çözme kararlılığı içerisinde olduk. Bundan sonra da mutlaka ama mutlaka milletimizin ne sorunu varsa yakından ilgileneceğiz. Milletimizin sorunlarına gözümüzü kapama lüksümüz yok. Milletimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. İşte siyaset vatandaşın sorunlarını çözme anlayışıdır. Vatandaşımızın hangi sorunu varsa çözme kararlılığı içerisinde olacağız. Hiçbir sorunu yok kolaycılığına kaçamayız."

Milletle siyaset yapan parti olduklarını, milletin sorunlarını nasıl çözdülerse kalan sorunları da çözme kararlılığında olduklarını ifade eden Gül, milletin sorunlarını, beklentilerini kulak arkası edemeyeceklerini kaydetti.



Bu sorunları çözecek olanın da AK Parti olduğunu vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diğerleri konuşur, laf üstüne laf koyar. Ama AK Parti icraat üstüne icraat yapar, sorunları çözer, milletle beraber yoluna devam eder. Bizi bölmek, huzurumuzu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye, üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir. Oyun kurucu, oyunları bozan ülkedir. Sizin arka kapılarda, karanlık odalarda siyaset mühendisliğinizin esiri değildir. Türkiye'nin kararını 84 milyon vatandaşı verir. Milletimizi, siyaset mühendisliklerini bozar. 84 milyon hangi etnik aidiyetten, memleketten, mezhepten, meşrepten olursa olsun yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber kurup, koruyup, geliştireceğiz. Türkiye'de ekmeği, özgürlüğü AK Parti ile beraber arttırdık. Ama bunları daha da büyüteceğiz. Hiçbir sorun yok, her meseleyi hallettik kolaycılığına kaçmadan evet mevcut sorunları da çözerek ekmeği daha fazla büyüterek özgürlüğü daha fazla arttırarak aşımızı daha arttırarak 2023'e milletimizle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz."

- Yeni anayasa çalışmaları

2023 yılına giderken aday meselesi üzerinde birilerinin proje yaptığını, mühendislik yapmaya çalıştığını belirten Gül, "Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2023 yılında da inşallah milletle yol yürümüş, yürümeye devam edecek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza emin adımlarla ulaşacağız." dedi.



Bakan Gül, anayasa çalışmalarına da değinerek, "Yeni anayasayla ülkemizin demokrasisini taçlandırmak hepimizin ve siyasetin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin sorumluluktan kaçma lüksü yoktur. Demokraside mış gibi yapmak olmaz. Tüm muhalefet partilerinin yeni anayasa sorumluluğundan kaçmadan, masada milletin beklediği yeni anayasa yapma sorumluluğudur. Cumhur ittifakıyla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

