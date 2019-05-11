Bakan Gül: YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır.'
- AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eleştirileri, YSK'nin saygın üyelerini hedef gösterip isimlerini, soyisimlerini söyleyerek itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir."
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