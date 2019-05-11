Bakan Gül: YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır.'