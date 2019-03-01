Bakan Gül'den ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen Barr'a mektup gönderdi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen William Barr'a mektup gönderdi. Bakan Gül, ABD'li mevkidaşına gönderdiği mektupta FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.