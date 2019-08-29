Bakan Gül'den 'idam' açıklaması: Üzerimize düşeni yapacağız Bakan Gül, '(Emine Bulut cinayeti ve idam tartışmaları) Meclis açıldığında her türlü şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız' dedi.