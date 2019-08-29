Bakan Gül'den 'idam' açıklaması: Üzerimize düşeni yapacağız
Bakan Gül, '(Emine Bulut cinayeti ve idam tartışmaları) Meclis açıldığında her türlü şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız' dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "(Emine Bulut cinayeti ve idam tartışmaları) Meclis açıldığında her türlü şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
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