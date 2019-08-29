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Bakan Gül'den 'idam' açıklaması: Üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Gül, '(Emine Bulut cinayeti ve idam tartışmaları) Meclis açıldığında her türlü şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız' dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "(Emine Bulut cinayeti ve idam tartışmaları) Meclis açıldığında her türlü şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

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