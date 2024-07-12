Bakan Güler: Hainlerden temizlenen TSK eskisinden daha caydırıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ABD'de olan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" dolayısıyla Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Bakan Yaşar Güler, mesajında şunları kaydetti:

BİR DESTANA DÖNÜŞTÜ

Şehit ve Gazilerimizin Değerli Yakınları, Kahraman Gazilerimiz, Kıymetli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü"nüzü en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor; bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza ve büyük bir destan yazan aziz vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Tarihimizin en karanlık gecelerinden birini yaşadığımız 15 Temmuz'u hatırlamak, geçmişten ibret almak için son derece önemli ve gereklidir.

Millî iradeye karşı bir grup alçağın hıyanetiyle meydana gelen bu kalleş teşebbüs, milletimizin engin feraseti ve vatanına, devletine bağlı şerefli Türk askerinin korku nedir bilmeyen duruşuyla bir destana dönüşmüştür.

O gece Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara karşı durmuş; devletinin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır. Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde;

- Hain Fetö'cülerin 40 yılı aşkın süredir planladığı sinsi kalkışma çok kısa bir sürede bastırılmış,

- Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önem, bir kez daha tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı gösterilen bu millî ve güçlü duruş, asil milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu cesaretin ve Türk ordusunun yüksek karakterinin en açık göstergesidir.

Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,

- Dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de ve Kıbrıs'ta,

- Bugün de yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede gözünü kırpmadan nasıl şehadete koştuysa,

- 15 Temmuz'da da vatandaşlarımızla omuz omuza içine sızan hainlere diz çöktürmüş, demokrasiye olan inancını bir kez daha gözler önüne sererek ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır.

TSK ESKİSİNDEN DAHA CAYDIRICI



Hainlerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; eskisinden daha etkin, caydırıcı, saygın bir şekilde görevlerini sürdürmekte, bu kapsamda son bir asrın en yoğun faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir.

Elbette, bu büyük başarıdaki en büyük pay, vatanını korumak için sarsılmaz bir iradeyle hainlerin karşısında duran Ömer Halisdemirler gibi nice şehidimize ve gazimize aittir.

Şehitlerimizin ruhları şâd ve mekânları cennet; gazilerimizin ömrü uzun ve sağlıklı olsun.

Yüce devletimiz; hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir.

Bakanlığımızın hain FETÖ örgütüyle mücadelesi de iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihî ve kutlu dönemde, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz" doğrultusunda;

- Anayasa'ya ve Kanunlara bağlı olarak,

- Millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde,

- Atatürk İlke ve İnkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde,

- Tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde,

- Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu vesileyle;

- Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

- 15 Temmuz'da vatanı, bayrağı ve ülkesinin geleceği uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor,

- Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu anlamlı törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor; sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.