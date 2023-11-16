Bakan Güler: Irak'ın ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211 terörist etkisiz hale getirilmiştir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Güler'in açıklamasından satır başları;

"(Kaçak göçmenler) Sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke sınırlarından çekilen görüntüleri ihtiva etmek bunlar ak gezen olarak servis edilmekte ve maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır"

"(Yunanistan ile yapılan toplantı) Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır."

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında, kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır. Ermenistan'ın bunun bilincinde olarak davranmasını umut ediyoruz."

"Bugün Libya'da siyasi çözüm, birleşme ve seçimlerden konuşulabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir."

"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir."

