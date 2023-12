Bakan Güler: Mehmetçiğin karşısında aciz kalan teröristler son çırpınışlarını vermektedir

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı:

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Millî Savunma Bakanlığı olarak görevlerimizi üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023 yılını geride bırakırken 2024 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz.

Bu vesileyle, emeklisinden muvazzafına Millî Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin personelinin "Yeni Yılını" en içten dileklerimle kutluyorum.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur.

2023 yılının hemen başlarında, 6 Şubat'ta meydana gelen ve tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan büyük depremler, asil milletimize çok derin acılar yaşatmıştır. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İlk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün de hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarına, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde üstün bir gayretle aralıksız devam etmektedir.

Böylesine zorlu bir yılda, Millî Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür.

Bu kapsamda;

Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmuş, hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmiştir.

"Hudutlarımızı namusu bilen" Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir.

Tarihimizin en başarılı dönemini yaşamakta olduğumuz terörle mücadelede ise kahraman Mehmetçiğimizin elde ettiği destansı başarılarla, terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.

Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkûm olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir.

Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekâtı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı.

Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum.

Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları kahraman şehitlerimiz; şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde yerlerini aldılar.

Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak; onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak; fedakârlıklarını şükran ve minnetle yâd edeceğiz.

Bilinmelidir ki son teröristi de etkisiz hâle getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır.

Kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır.

Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir.

Terörle mücadelemizin yanı sıra, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz şekilde korunmuştur.

Son dönemde olumlu ilişkiler yaşadığımız Yunanistan ile sorunlarımızı, uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözme gayretindeyiz.

Sorunlarımızı barışçıl bir yolla çözmek için çaba gösterirken millî hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi her zaman ifade ediyoruz.

Millî meselemiz olan Kıbrıs'ta da Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye; Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Gerginliklerin savaşa evrildiği bir dönemde ülkemiz, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi hâline dönüşmüştür.

Bu doğrultuda, bölgemizde ve dünyada yaşanan sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenilmiştir.

"İki Devlet, Tek Millet" anlayışında olduğumuz can Azerbaycan'la her alanda ilişkilerimiz daha da ileri seviyelere taşınmıştır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz kardeşlik bağı, Kafkasya'daki sorunların çözümü için önemli bir kapı aralamıştır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da can gardaşlarımızın yanında olacağız.

Aynı şekilde tarihî köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Libya'da da eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz başarıyla sürdürülmüş, sükûnet ortamının oluşması için büyük gayret sarf edilmiştir.

Ayrıca NATO'daki görev ve sorumluklarımız da başarıyla yerine getirilmiş; Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna-Hersek'te ve daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük sorumluluklar üstlenilerek bölge ve dünya barışına katkı sağlanmıştır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da gerginliğin başlangıcından itibaren, ortaya çıkan krizlerin çözümüne yönelik gayretlerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve direktifleri ile sürdürülmüştür.

Tüm bu faaliyetlerimiz ile eş zamanlı olarak personelimizin yeni harp tekniklerine ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde her zaman göreve hazır olması için muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlarımız da başarıyla icra edilmiştir.

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda elbette en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir.

Şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimize ve onların emaneti değerli ailelerine sahip çıkmak, daima yanlarında olmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Orduların gücü, personelinin kahramanlık ve fedakârlığının yanı sıra sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçleriyle doğru orantılıdır.

Ordumuzun gücüne güç katmak için 2023 yılında birçok yerli ve millî savunma sanayisi ürünü silah sistemini envanterimize dâhil etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, yerli ve millî savunma sanayimizi ilerilere taşıdıkça, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik katkımız daha da artacaktır.

Millî Savunma Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimiz doğrultusunda; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle;

Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Millî Savunma Bakanlığı ailemizin tüm fertlerine, emeklilerimize, gazilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.