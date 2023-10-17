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Politika

Bakan Güler mevkidaşı Maqedonci ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü.

IHA17 Ekim 2023 Salı 12:14 - Güncelleme:
Bakan Güler mevkidaşı Maqedonci ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, temasları kapsamında geldiği Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Güler ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

  • Güler Kosovalı
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