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Politika

Bakan Güler, mevkidaşı Nordin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Malezya temasları kapsamında mevkidaşı Nordin ile bir araya geldi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
Bakan Güler, mevkidaşı Nordin ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, resmi ziyaret kapsamında gittiği Malezya'da temaslara devam ettiği belirtildi.

Bakan Güler'in, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, bugün de Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Malezya Savunma Bakanlığına gelişinde mevkidaşı Nordin tarafından askeri törenle karşılanan Güler'in, şeref kıtasını selamlamasının ardından bakanlıktaki şeref defterini imzaladığı bildirildi.

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