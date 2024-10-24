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Politika

Bakan Güler, SAHA EXPO'yu gezdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki standları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
Bakan Güler, SAHA EXPO'yu gezdi
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Bakan Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki standları gezdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli araç istasyonu üretimi yapan firmanın standını ziyaret eden Güler, burada güneş enerjisi sistemi ile geliştirilen araç şarj istasyonu hakkında firma yetkilisinden bilgi aldı.

Ardından CANiK firmasının standına giderek "Venom LR" isimli silahı inceleyen Güler, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının standlarının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Burada yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, mühimmat ve askeri araçlar hakkında bilgi alan Güler, ardından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) standında da incelemelerde bulundu.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Bakan Güler
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