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Politika

Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile görüşmesinde, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

15 Haziran 2023 Perşembe 21:52 - Güncelleme:
Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü
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Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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