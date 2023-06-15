Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.
Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargâhında, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023
Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede, Bakanlar Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi... pic.twitter.com/laRRR0xxWw