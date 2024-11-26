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Politika

Bakan Güler'den CHP'lilerin ''teğmen'' provokasyonuna cevap: Basından değil Bakan'dan dinleyin

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Bakan Güler, CHP'lilerin 'teğmen' provokasyonuna 'Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin' diye karşılık verdi.

AA26 Kasım 2024 Salı 10:32 - Güncelleme:
Bakan Güler'den CHP'lilerin ''teğmen'' provokasyonuna cevap: Basından değil Bakan'dan dinleyin
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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, sıralarına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tokalaşmak üzere CHP sıralarına geldiği sırada CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkın. Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz." dedi.

Güler ise "Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin." diye karşılık verdi.

Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının bütçe ve 2023 kesin hesapları ile Sayıştay raporları da görüşülecek.

Milli Savunma Bakanı Güler, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

  • Bakan Güler
  • teğmen

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