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Politika

Bakan Güler'den Metin Gürak'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Bakan Güler'den Metin Gürak'a ziyaret
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki devir-teslim törenlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığına geçti.

Bakan Güler, ziyarette, Orgeneral Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve bugün gerçekleşen devir-teslim törenleri sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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