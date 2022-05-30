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Politika

Bakan Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
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Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi'de ilk olarak Savunma Bakanlığına gitti.

Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Samimi ve olumlu geçtiği öğrenilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

BAE'nin Genelkurmay Başkanı'nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri'ni de imzaladı.

Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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