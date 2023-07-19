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Politika

Bakan Işıkhan, Hindistan'a gidecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hindistan'ın Indore şehrinde düzenlenecek G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, Hindistan'a gidecek
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, 20-21 Temmuz'da, Hindistan'ın Indore şehrinde düzenlenecek.

Toplantıya katılmak üzere Hindistan'a gidecek Bakan Işıkhan, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından istihdam alanında belirlenen öncelikli konular hakkında Türkiye'deki gelişmeleri paylaşacak.

G20 üyesi ülkeler ile davetli ülkelerin çalışma ve istihdamdan sorumlu bakanlarının katılacağı toplantıda, Bakan Vedat Işıkhan, bazı mevkidaşlarıyla ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile görüşmeler yapacak.

Ziyaretini değerlendiren Bakan Işıkhan, toplantıda yapacağı konuşmada, "küresel beceri açığı"nın yanı sıra Türkiye Yüzyılı'nda, yatırım, istihdam, üretim, büyüme konularına ve çalışma hayatının kalitesinin arttırılmasına yönelik hizmetlere değineceğini bildirdi.

  • Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan
  • Hindistan
  • G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı

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