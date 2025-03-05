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Politika

Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz' dedi.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz
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Bakan Işıkhan, gelişen ihtiyaçlara yönelik politikaların hayata geçirildiğini belirterek, "Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni karar sayesinde 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
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