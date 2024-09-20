Bakan Işıkhan Paris'te temaslarda bulundu

Bakan Işıkhan, Paris'te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile heyetler arası görüşme yaptı.

Işıkhan ve Cormann, Türkiye'nin 2026'da ev sahipliği yapacağı "OECD Beceriler Zirvesi" ve OECD ile Türkiye arasındaki mevcut işbirliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldı.

Ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Işıkhan, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile görüştü. Işıkhan, ziyaretine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Işıkhan, ayrıca beraberindeki heyetle gittiği Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe tarafından ağırlandı.

Başkonsoloslukta, Fransa'daki Türk vatandaşları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Işıkhan, Fransa'da yaşayan Türklerin emeklilik, sağlık, iş ve vergi gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selam ve muhabbetlerini siz kıymetli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize iletmek istiyorum." dedi.

Işıkhan, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, bu sorunlara çözüm üretmenin kendi çalışma alanları içinde olduğunu ifade etti.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların ve ihtiyaçların belirlenmesi noktasında araştırmalar yaptıklarını ve projeler geliştirdiklerini dile getiren Işıkhan, "Esas önemli konu, sizin burada, şu an Fransa'da yaşadığınız farklı alanlardaki sorunlarınızı belirleyerek politika stratejilerini geliştirmek olacak, inşallah." ifadesini kullandı.

Işıkhan, eskiden bir bakanlığa belge göndermek ve cevap almanın uzun sürdüğüne dikkati çekerek, artık bunun değiştiğini ve bakanlığın tüm birimlerinin dijitalleşme sürecini başlattıklarını anlattı.

Bakan Işıkhan, "Artık elektronik ortamda her türlü soruya yanıt vermek durumundayız." diye konuştu.

Gurbetçilerin Almanya ve Fransa'ya 60'lı yıllarda göç ettiğine değinen Işıkhan, "Siz burada büyük bir süreçten geçtiniz. Zorluklar yaşadınız. Ama şimdi tek tek yaşadığınız sorunların sivil toplum bazında örgütlenerek dile getirilmesi ve çözümü noktasında, bence sizin şu an rolünüz çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, yurt dışından gelen vatandaşların Türkiye'de 2 yıl olan araç bulundurma süresinin 4 yıla çıkartıldığını hatırlattı.