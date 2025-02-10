İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0024
  • EURO
    37,2211
  • ALTIN
    3361.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Işıkhan: Yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz
Politika

Bakan Işıkhan: Yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İstihdam edilenlerin sayısını ve iş gücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz
ABONE OL

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İşsiz sayısının 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldığını belirten Işıkhan, "İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi." bilgisini verdi.

Işıkhan, 2024 Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayısının 32 milyon 718 bin kişi, 0,3 puan artan istihdam oranının ise yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İş gücü sayısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artış ile 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısını ve iş gücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • iş gücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.