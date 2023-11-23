Bakan Kacır 2025 yılını işaret etti: Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan etmeyi planlıyoruz

Bakan Kacır, Macaristan ziyareti kapsamında, başkent Budapeşte'de ülkenin Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi ve ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, yeni işbirlikleri geliştirmeyi amaçladıklarını bildiren Kacır, iki ülke liderlerinin en üst düzeyde sergilediği güçlü irade ve işbirliği vizyonu çerçevesinde, Macaristan'la ilişkileri her alanda daha ileri taşımaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Kacır, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde, Macaristan'ın ilkeli ve duruş sahibi desteğinin kıymetli olduğuna işaret ederek, Macaristan'ın 2024 yılının ikinci yarısındaki AB Konseyi Başkanlığı'nda, Türkiye AB ilişkilerinde pozitif gündemin geliştirilmesine yönelik desteklerinin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ, SON 17 YILDA YAKLAŞIK 2 KAT ARTTI"

Budapeşte'de 18 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek, 6. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'yla, ilişkilerin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkartılacağının altını çizen Kacır, "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık bağlamında, bilim ve inovasyon alanları ile savunma sanayi iş birliğinin özel bir önemi olduğunu düşünüyoruz. 2024 senesi boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın ardından, 2025 senesini Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan etmeyi planlıyoruz. İnovasyon yılı çerçevesinde iki ülkeden bilimsel araştırma kuruluşlarını ve startupları farklı temalar altında bir araya getireceğiz. Türkiye'de inovasyonun öncüsü olan savunma sanayisi alanındaki ortak çalışmalarımızı bu kapsamda hızlandırıyoruz." diye konuştu.

Kacır, Macaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkili ticaret hacmimiz, son 17 yılda yaklaşık 2 kat arttı. Karşılıklı yatırımlarımız ve iş birliklerimiz ile 6 milyar dolarlık ortak hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Macaristan'da 500'ü aşkın Türk şirket ve 6 bin vatandaşımız Macaristan ekonomisine katkı sağlamakta. Macaristan'daki toplam yatırımlarımız neredeyse 800 milyon dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmaları, Macaristan'da bugüne kadar 1,8 milyar dolar değerinde 63 proje üstlendi. Türkiye'de de 100'e yakın Macar firma faaliyet göstermekte."

"MACARİSTAN İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Savunma Bakanı Bobrovniczky ile görüşmesinde, savunma sanayi firmalarını ikili işbirliğinin merkezine nasıl alabileceklerini konuştuklarını anlatan Kacır, 6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için, savunma sanayi ve inovasyon dahil, her alanda yatırımların karşılıklı olarak artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin son dönemde dünyayla rekabet edebilen bir savunma sanayi ekosistemi kurduğunu belirterek, "2002 yılında bir milyar dolar olan savunma ve havacılık ciromuz, 2022 yılına geldiğinde yaklaşık 12 kat artış gösterdi. Aynı sürede savunma projelerimizin hacmi 5,5 milyar dolardan, 90 milyar dolara çıktı. Yıllık savunma sanayii ihracatımız 240 milyon dolardan, 4,5 milyar dolara yükseldi. Artık 10 milyar dolarlık hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi, savunma sanayi değer zincirine önemli katkı sağlayan 3 bine yakın şirketten oluşan güçlü bir ağa, ve 80 bin kişilik yüksek vasıflı insan kaynağına sahibiz. Tüm dünyanın dile getirdiği gibi artık Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayii ürünleri, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayi alanında Macaristan ile güçlü işbirlikleri oluşturmak istediklerini bildiren Kacır, kısa ve orta vadeli değil, uzun vadeli ve hatta sadece iki ülkenin değil, diğer dost ülkelerin de dahil olacağı işbirlikleri inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Macaristan ile çok yakın zamanda ortak Zırhlı Araç Projesini imzaladıklarını hatırlatan Kacır, projenin Türkiye'den bir Avrupa Birliği ülkesine yapılan yüksek ölçekli ilk zırhlı araç ihracatı olduğu için, tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin siyasi istikrarı, güçlü savunma sanayii, Ar-Ge ve teknoloji ekosistemi ile Macaristan ile her zaman işbirliğine açık olduğunu vurgulayan Kacır, Bakan Bobrovniczky'e misafirperverlikleri için teşekkür etti.

"TÜRKİYE'Yİ ASKERİ ANLAMDA BİR MODEL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky de ülke olarak savunma sanayisinin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını söyledi. Ülkelerinin, jeopolitik ve insan kaynakları açısından yatırımcılar için çok uygun olduğuna işaret eden Bobrovniczky, bu kapsamda işbirliklerine açık olduklarını dile getirdi.

Bobrovniczky, Türkiye gibi Macaristan için inovasyonun çok önemli olduğuna değinerek, "Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz. Son yıllarda gösterdikleri gelişme ve performansla bizim için ilham verici. Görüşmelerimizde daha farklı alanlarda da işbirliği yapmak için anlaştık ve bunun için bir çalışma grubu hazırladık." diye konuştu.