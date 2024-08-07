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Politika

Bakan Kacır, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Madiyev ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Jaslan Madiyev ile bir araya geldiğini bildirdi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
Bakan Kacır, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Madiyev ile görüştü
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Madiyev ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında ve ikili düzeyde yapay zeka, uzay ve uydu teknolojileri, teknoloji girişimciliği ve yenilik alanlarında işbirliğimizi derinleştirme konusunda mutabık kaldık. Bu bağlamda, ortak projeler ve karşılıklı bilgi paylaşımı ile önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. İkili ve çok taraflı işbirliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların yakın zamanda imzalanması yönünde tam bir görüş birliği sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, bu işbirliğinin bölgenin, teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini daha da artıracağını kaydetti.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • Jaslan Madiyev

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