İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4374
  • EURO
    28,819
  • ALTIN
    1615.79
  • BIST100
    8486.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kacır: Milletimizin yüksek teknoloji toplumuna dönüşme yönünde yoğun bir çabası var
Politika

Bakan Kacır: Milletimizin yüksek teknoloji toplumuna dönüşme yönünde yoğun bir çabası var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iletişimden güvenliğe kadar birçok alanda dönüşümü şekillendiren uzay teknolojilerinin rolünün artmaya devam ettiğini belirterek, 'Tarih boyunca farklı bölge ve medeniyetlere mensup araştırmacı ve mucitler, uzaydaki bilimsel araştırmalara değer kattı. Kimseyi geride bırakmadan herkesin bu yolculukta yer alması için birlikte çalışmalıyız. Türkiye'de milletimizin yüksek teknoloji toplumuna dönüşme yönünde yoğun bir çabası var.' dedi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Milletimizin yüksek teknoloji toplumuna dönüşme yönünde yoğun bir çabası var
ABONE OL

Kacır, Azerbaycan'da düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) yaptığı konuşmada, uzaya adanmış en büyük etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İletişimden güvenliğe kadar birçok alanda dönüşümü şekillendiren uzay teknolojilerinin rolünün artmaya devam ettiğini dile getiren Kacır, "Ancak hala geçerliliğini koruyan bir soru var, tüm insanlık uzaydan faydalanabilecek mi? Tarih boyunca farklı bölge ve medeniyetlere mensup araştırmacı ve mucitler, uzaydaki bilimsel araştırmalara değer kattı. Kimseyi geride bırakmadan herkesin bu yolculukta yer alması için birlikte çalışmalıyız. Türkiye'de milletimizin yüksek teknoloji toplumuna dönüşme yönünde yoğun bir çabası var." ifadelerini kullandı.

Kacır, dünyanın her yerinden konukların ağırlandığı dev teknoloji etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Hükümetimiz, 2026'da IAC'ye Antalya'da ev sahipliği yapma adaylığımızı destekleme konusunda tam kararlıdır." dedi.

Bakan Kacır, Bakü ve IAC temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Birleşik Arap Emirlikleri Halk Eğitimi ve İleri Teknoloji'den Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile ikili görüşmeler yaptı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • 74 Uluslararası Uzay Kongresi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.