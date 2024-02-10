Bakan Kacır: Sadece yeryüzüne değil, uzaya da Türk'ün imzasını attık

Kacır, 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, sağlıktan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuduklarını ifade etti.

Dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici çekişmelerine aldırmadan, ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Kacır, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında ülkemizin büyümesi ve kalkınmasını temin ediyor, milletimizi tarih sahnesinde yeniden hak ettiği noktaya taşımak için aşkla şevkle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir çelik ve çimento üretiminde ise Avrupa'da lider olduğunu anlatan Kacır, bu başarının AK Parti iktidarı sayesinde olduğunun altını çizdi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısını 22 yılda 192'den 361'e, buralarda çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 600 bine, ihracatı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden 272 bine çıkardıklarını aktaran Kacır, bunların milletin desteğiyle AK Parti iktidarı sayesinde olduğunu belirtti.

Kacır, bütün bunları başarmanın yanında tüm bu kazanımların kalıcı olmasını ve Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir adım attıklarını, bunun da Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu vurguladı.

- "GÖKYÜZÜNÜ TÜRK'ÜN ÇELİK KANATLARI YAPTIK"



Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle savunma sanayisinde elde edilen başarıları sivil alanlara taşıdıklarını söyledi.

Savunma sanayisinde destan yazdıklarını dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Gökyüzünü Türk'ün çelik kanatları yaptık, ATAK'ı, Gökbey'i biz yaptık, Bayraktar'ı, Akıncı'yı, KAAN'ı Türk milletinin evlatları yaptı. Sadece hava araçlarında değil, kara araçlarında, deniz sistemlerinde ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, Milli Teknoloji Hamlesinin eserleriyle destekledik. Sadece yeryüzüne değil, uzaya da Türk'ün imzasını attık. Bugün Türkiye kendi uydularını yapabilen bir ülkedir. Bugün Türkiye artık ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ile insanlı uzay misyonlarını gerçekleştirebilen bir ülkedir. Allah'ın izniyle, bu milletin evlatlarıyla daha yapacak çok işimiz var."

Kacır, teknolojideki dönüşümleri doğru zamanda yakalayarak artık dünyaya liderlik ettiklerine dikkati çekerek, "60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini, devrin otomobili Togg'u üreterek gerçeğe dönüştürdük. Şimdi 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Kacır, "272 bin kişilik Ar-Ge ordumuzla, milyonlarca gencimizin akın ettiği TEKNOFEST'lerden doğan, teknoparklarda büyüyen binlerce teknoloji girişimiyle, rekabet gücü yüksek sanayimizle 'vakit, Türkiye vaktidir' diyoruz." ifadesini kullandı.

- GİRESUN'DA HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIMLAR



AK Parti iktidarında 22 yıldır Giresun'a hizmet etmek için gece gündüz demeden ter döktüklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Eser ve hizmet siyasetimizle sanayiden bilim ve teknolojiye, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, enerjiden gençlik ve spora şehrimizin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Bakanlık olarak yatırım teşvikleriyle sanayi sektörümüze, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Giresun'u ihya etmek, inşa etmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Son 22 yılda 23,3 milyar liranın üzerinde yatırım tutarında sabit 443 yatırım için teşvik belgesi düzenledik ve 14 bin 396 nitelikli istihdamın önünü açtık."

Kacır, Giresun ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lere her zaman can suyu olduklarını vurgulayarak, "22 yıl önce KOSGEB yine vardı, KOSGEB'i AK Parti olarak biz kurmadık, KOSGEB 1990'lı yıllarda kurulda ama hatırlayın 22 yıl önce Giresun'umuzda ancak 100'e yakın KOBİ'miz KOSGEB'den destek alıyorken şimdi biz bu sayıyı 762 milyon liranın üzerinde bir destekle 7 bin 200'e çıkardık." diye konuştu.

Giresun'a 3 yeni OSB, birer teknopark ve Ar-Ge merkezi kazandırdıklarını anımsatan Kacır, sağladıkları 1,7 milyar lira finansmanla bugüne gelen OSB'lerde 5 binin üzerinde yeni istihdam oluşturduklarını aktardı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresince hayata geçirilen 136 projeye 1,21 milyar lira destekte bulunduklarına işaret eden Kacır, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile 164 kalkınma projesine 233 milyon lira kaynak temin ettiklerini belirtti.

Kacır, 400 genç kadının istihdam edileceği Görele Tekstilkent Projesi'nin çok yakında açılacağını, zengin yöresel lezzetlerden 13'ünün tescillendiğini, Giresun tombul fındığı coğrafi işaretinin de geçen yıl AB nezdinde tescillendiğini anımsattı.

Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde Giresunlu gençlerin de yer alması adına Giresun'a Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni kurduklarını aktaran Kacır, "Son 23 yılda, TÜBİTAK akademik Ar-Ge destek programlarıyla 34 projeye 31 milyon lira, bilim insanı destekleri kapsamında 147 bilim insanımıza 62,7 milyon lira destek sağladık." dedi.

Kacır, Giresun Üniversitesi'ne kazandırdıkları Teknopark'ın açılışını yakında yapacaklarını, ayrıca TÜBİTAK desteğinde kente yeni bir bilim merkezi kazandıracaklarını aktardı.

Bölünmüş yol uzunluğunu 128 kilometreye çıkardıklarını, Doğu Karadeniz'in İç Anadolu'ya açılan kapısı Eğribel Tüneli Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Kacır, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ise hizmet sevdasının dağları, denizleri aştığının en güzel işareti olduğunu kaydetti.

TOKİ vasıtasıyla Giresun'a 3 bin 788 konut kazandırdıklarını, 729'unun inşasının devam ettiğini belirten Kacır, geçen yıl Bulancak Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıklarını, Giresun Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.

- DERELİ HIZLA AYAĞA KALDIRILDI



Kacır, 2020'de Dereli ilçesinde yaşanan sel afetine işaret ederek, "Selin verdiği zarardan etkilenen esnaf ve KOBİ'lerimiz için KOSGEB Acil Destek Programı'nı yürürlüğe aldık. Konutlar, iş yerleri, altyapı, üstyapı ve ulaşım hatlarıyla Dereli'yi hızla yeniden ayağa kaldırdık." diye konuştu.

Giresun'un tam bağımsız Türkiye istikametinden şaşmayacağından emin olduğunu belirten Kacır, "Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP İl Başkanı Abdullah Karaosmanoğlu'nun da katıldığı programda, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın il, ilçe ve belde belediye başkan adayları katılımcıları selamladı.

Bakan Kacır, temasları kapsamında AK Parti'nin Giresun Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Aytekin Şenlikoğlu'nu, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.

Kitap Kahve ve Genç Ofis'te gençlerle bir araya gelen Kacır, Gazi ve Alpaslan caddelerinde esnafı ziyaret etti, ardından da Bulancak Millet Bahçesi'nde gençlerle sohbet programına katıldı.