Bakan Kacır, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen istişare toplantısına katıldı, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Daha sonra kendi kullandığı yerli otomobil TOGG ile organize sanayi bölgesine geçen Kacır, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik desteği sunduğu iplik fabrikasını gezdi.

Fabrikanın birimlerini inceleyen Kacır, çalışanlarla bir süre sohbet ederek yetkililerden üretimle ilgili bilgi aldı.

Programlara, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Muhammed Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım katıldı.