Bakan Kacır: TÜBİTAK Destek Programları kapsamında 52 milyon lira kaynak sağladık

Giresun Federasyonu tarafından bu yıl 16'ncısı Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, etkinlik sayesinde İstanbul'daki hemşehrilerin buluşacağını ve Giresun'un en iyi şekilde tanıtılacağını söyledi.

Eşsiz coğrafyasıyla, tarihiyle, kültürüyle Giresun'un Karadeniz'in bir incisi ve Türk fındığının da ana vatanı olduğunu belirten Kacır, yeşil ile mavinin kucaklaştığı memleketi olan Giresun'a sevdasının her daim baki olduğunu dile getirdi.

Kacır, Giresunluların yıllardır beklediği Doğu Karadeniz'in kapısını Anadolu'ya, Anadolu'nun kapısını Karadeniz'e Eğribel Tüneli projesini AK Parti olarak hayata geçirdiklerini hatırlatarak, tünelle birlikte kış aylarında yaşanan büyük çilenin de sona erdiğini ifade etti.

Bolu Tüneli'nin on yıllarca bitirilemediği bir Türkiye'den Eğribel'in zirvesinde, 11 bin 800 metre tünel açan bir Türkiye'ye gelindiğini aktaran Kacır, tünelin Giresun ekonomisine katkı sağlarken, bölgenin turizm potansiyelini de hızla artıracağına işaret etti.

Giresun'un uçtan uca, baştan başa kalkındırmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla, bölgesel kalkınma projelerimizle, belediyelerimizle işbirliği halinde, Giresun'umuzu inşa etmeye, ihya etmeye devam ediyoruz. Yeni ve ilave yatırımlar için 21 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 14 bin istihdam öngördüğümüz 437 özel sektör yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Yatırım Teşvik Belgesi düzenledik. Şehrimizde sanayinin çarklarının eskisinden çok daha hızlı dönmesi için elimizden gelenden fazlasını ortaya koymaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"OSB'LERDE 5 BİNDEN FAZLA HEMŞEHRİMİZ İSTİHDAM EDİLİYOR"

Mehmet Fatih Kacır, 21 yıl önce Giresun'da sadece 1 organize sanayi bölgesi (OSB) olduğunu, bu sayıyı geçen dönemde 4'e çıkardıklarını belirterek, "Bugün organize sanayi bölgelerimizde yer alan sanayi tesislerimizde 5 binden fazla hemşehrimiz istihdam ediliyor. İnşallah mevcut sanayi bölgelerimizde tüm yatırımların tamamlanmasıyla birlikte istihdam 9 bini aşıyor olacak." dedi.

OSB'leri bakanlık olarak desteklediklerini belirten Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Giresun Dereli Sanayi Sitesi projesini geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla tamamladık, sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Bakanlığımızın bu yıl yatırım programında yer alan Giresun Körliman Sanayi Sitesi projesini de hızla tamamlıyor olacağız. Bölgemizin yerel değerlerini, katma değerli ama muhakkak çevre dostu sanayi yatırımlarıyla buluşturacak yeni organize sanayi bölgelerinin projelerine de bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah bunların müjdesini de önümüzdeki dönemde peşi sıra veriyor olacağız.

Kalkınmanın sac ayaklarından olan KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. Son 21 yılda 7 binin üzerinde KOBİ'mize 366 milyon lira destek verdik. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'mız yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Giresun'umuzda bugüne dek 171 projeye 168 milyon lira kaynak kalkınma ajansımız eliyle sağlamış olduk. Önümüzdeki dönemde gerek Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız gerek yine bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle Giresun'da özellikle kültür ve turizm odaklı pek çok yerel projeye hep birlikte imza atacağız."

"TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA 52 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLADIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında, özellikle Giresunlu kadınların iş gücüne yoğun katılımını öncelikli hedef olarak belirlediklerini belirterek, bu kapsamda Görele Tekstil Kent Projesi'yle 300 genç kadına istihdamını sağlayacaklarının müjdesini verdi.

Kacır, Giresun Dereli'de 2020 yılında yaşanan sel felaketinin ardından ekonomik ve sosyal hayatın hızla normale dönmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Giresun'un bilim ve teknoloji alanında değişimini, dönüşümünü ve hamle yapmasını sağlamanın kendilerinin en büyük önceliği olacağını aktaran Kacır, geçen yıl TEKNOFEST Karadeniz'i düzenlediklerini ve Giresun'a son 21 yılda TÜBİTAK Destek Programları kapsamında 52 milyon lira kaynak sağladıklarını belirtti. Kacır, yakın zamanda Giresun Üniversitesi Teknoparkını hizmete alacaklarını bildirdi.

Bakan Kacır, Giresun'un kültürel değerlerinin önemini vurgulayarak, 13 yöresel ürünün geçen dönemde Coğrafi İşaret Belgesi aldığını, Giresun tombul fındığı coğrafi işaretinin Avrupa Birliği nezdinde de tescillendiğini aktardı. Kacır, böylece tombul fındığın yurt dışı pazarlarında satış potansiyelinin arttığını ve üreticilerin hukuki haklarının korunmasına da katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.