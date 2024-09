Bakan Kacır: Türkiye adım adım devler ligine yükseliyor

Bakan Kacır, Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri 2024 Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna kurulduğu günden bu yana önemli katkılar sağlayan MÜSİAD'ın 34 yıllık başarı ivmesinin nice yıllar aynı istikamette devam edeceğine inandığını söyledi.

MÜSİAD'ın, Türkiye'nin 22 yıldır elde ettiği kazanımlara, büyümesine, bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma gelmesine yakından şahitlik ettiğini dile getiren Kacır, "Aynı zamanda sizler, bu yolda ödediğimiz bedellerin, önümüze konulan engellerin de en önemli tanıklarısınız. Hamdolsun beraberce elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk ve ülkemizi tasavvur ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine birlikte taşıdık. Yılmadan, pes etmeden, hedeflerimizden bir kez bile geri adım atmadan kutlu davamızın neferleriyle beraber 22 yıla asırlık kazanımlar sığdırdık." ifadelerini kullandı.

2002'ye kadar süregelen tarihin ağır işleyişini hızlandırarak, sanayi ve üretim odaklı kalkınma hamlesini gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu belirten Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye, 22 yıl önce endüstri devrimlerini kaçıran, ağır sanayi hamlelerini gerçekleştiremeyen, küresel değer zincirlerinden payını alamayan, üretimi ve ihracatı ıskalayan, insan kaynağını değerlendiremeyen bir ülke konumundaydı. Ancak 2002 yılından itibaren sağlanan siyasi istikrarla, hemen her alanda olduğu gibi sanayide ve üretimde güçlü bir iradeyle büyük atılımlar gerçekleştirdik. Tesis ettiğimiz ekonomik ve siyasi istikrarla beraber oluşan güven ortamı neticesinde ülkemiz yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor. Azim, kararlılık, tükenmek bilmeyen gayretimiz ve inancımızla, emeğin yoğrulmasıyla bugün adeta gurur tablomuz olan başarılara sizlerin öncülüğünde imza atıyoruz."

Söz konusu dönemde, sanayide çalışan sayısının 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine yükseldiğini, sayıları 191'den 362'ye yükselen organize sanayi bölgelerinin ve kurdukları 45 endüstri bölgesinin Türkiye'nin üretim üsleri haline geldiğini kaydeden Kacır, otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya sanayinin tüm sektörlerinin öncülüğünde yıllık ihracatı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttiklerini anımsattı.

- "ÜLKEMİZİN, DÜNYANIN SAYILI TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ ARASINDA YER ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"



"Tüm bu başarıları kurduğumuz ticaret köprüleriyle, altyapımızı güçlendirecek adımlarla, hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar ve nitelikli insan kaynağımızı iş gücüne dahil ederek gerçekleştirdik." diyen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş dünyamızın önünü açan, işlerini kolaylaştıran, büyüten, geliştiren, rekabet gücünü arttıran her adımı ülkemiz ve insanımız için kazanç olarak gördük. Ekonominin itici gücü olan özel sektörümüzün önündeki bürokratik engelleri tek tek kaldırdık ve iş insanlarımızın önünü açtık. Özel sektörümüz de kendilerine açtığımız geniş alanı doğru değerlendirerek, taşın altına elini koydu ve ülkemiz kalkınmasının lokomotifi hâline geldi. Başarıyı yeterli görmek, eldekiyle yetinmek, havlu atmak bizim anlayışımızda asla yer almıyor. Her kazanımın getirdiği ilhamla, kendimize yeni hedefler koyarak, hız kesmeden ilerlemek bizim değişmez prensibimizdir. Yatırımcı dostu politikalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu tüm enstrümanları hızla hayata geçirerek güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin, dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında yer almasını sağlayacağız."

- "TEKNOPARKLARIMIZIN SAYISI 22 YIL ÖNCE SADECE 2 İDİ, BU SAYI 104'E ULAŞTI"



Bakan Kacır, bu doğrultuda hazırladıkları plan ve programları adım adım devreye aldıklarını, yol haritalarına uygun olarak çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla, ekonomimizin yükselişine katkı verecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sunduk. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı açıkladık. Yerli ve yabancı yatırımcıların programa bugüne kadar gösterdiği teveccüh, yatırımcılar için güvenli bir liman konumundaki ülkemizin önümüzdeki dönemde de küresel yüksek teknolojili yatırımların odağı olacağına işaret ediyor.

Devreye aldığımız her yeni program, yüksek teknolojide ve inovasyonda geldiğimiz noktanın tesadüf olmadığının kanıtı niteliğinde. Dünyada uygulanan en etkin AR-GE teşvik sistemiyle de ülkemizde adeta sıfırdan bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'nin temellerini attık. Teknoparklarımızın sayısı 22 yıl önce sadece 2 idi, bu sayı 104'e ulaştı. AR-GE ve tasarım merkezlerimizin sayısı 1600'ün üzerine çıktı."

-"GENÇ, DİNAMİK VE ÇALIŞKAN NÜFUSUMUZ BİZİM EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR"



Güçlü AR-GE ve inovasyon kabiliyetiyle sanayi üretiminin yükselişinde yüksek teknoloji sektörlerinin adım adım lokomotif rol üstlendiğine dikkati çeken Bakan Kacır, "Türkiye teknoloji girişimciliğinde adım adım devler ligine yükseliyor. Sahip olduğumuz eşsiz potansiyel ve dinamizm, bizlere katma değerli üretim ve yüksek teknolojide daha da ileriye gitme cesaretini veriyor. Biliyoruz ki bu yolculukta sahip olduğumuz genç, dinamik ve çalışkan nüfusumuz bizim en kıymetli hazinemizdir." dedi.

Gençlerin yenilikçi fikirlerinin, heyecanlarının, hayallerinin yeni iş modellerinin de tetikleyici unsurları olacağına işaret eden Kacır, "Bizler, gençlerimize güvendikçe ve kendilerine yeni fırsat pencereleri açtıkça, Türkiye'nin de önü açılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm imkânlarımızla, gençlerimizin fikirlerinin girişimlere dönüşmesinin, üretim ve ihracatın önemli aktörleri haline gelmelerinin her daim destekçisiyiz. Sizlerden beklentimiz, üretimde ve ihracatta her katmanda inovasyon sahibi ve katma değerli üretimin öncüleri olmanızdır." diye konuştu.

-"TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT ARACI OLARAK KULLANAN İSRAİL, DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİRİYOR"



Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel bir teknoloji üssü haline dönüşmesini, geleneksel kodlarını reddetmeden, köklerinden kopmadan ahlakı ve adaleti düstur edinerek gerçekleştirdiğini belirterek, "Attığımız adımları hakkın, hakkaniyetin, adaletin, adil paylaşımın, barışın ve huzurun zemininde yükseltiyoruz. Biliyoruz ki MÜSİAD da medeniyet değerlerimizi çağın gerekleriyle tahkim eden, milletimizin manevi hassasiyetlerine önem vererek kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yoluna devam ediyor. Temelleri sağlam olan bu çatı altında faaliyet gösteren Genç MÜSİAD'ımızın da aynı değerler ışığında yol almaya devam edeceğinden şüphe etmiyoruz." dedi.

İsrail'in saldırılarına da değinen Kacır, "Ahlaki değerlerden yoksun bir ilerleme anlayışının insanlık için huzur ve refah getirmeyeceğini her fırsatta müşahede ediyoruz. Teknolojik üstünlüğünü tehdit aracı olarak kullanan İsrail, bir yıla yakın zamandır dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. Yanı başımızda çocuklar ölüyor. Katliamlara dünya susuyor. Vahşeti film seyreder gibi seyrediyorlar. Ancak biz susmuyoruz, susmayacağız ve çocuklara, kadınlara, insanlığa reva görülen bu korkunç zulmü lanetlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-"BAŞKALARININ ACILARI VE GÖZYAŞLARININ ÜZERİNE BİR MEDENİYET İNŞA EDİLEMEZ"



Hangi teknolojik üstünlüğe sahip olunursa olunsun, başkalarının acıları ve gözyaşlarının üzerine bir medeniyetin inşa edilemeyeceğini belirten Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanla yoğrulan topraklarda yaşanan insanlık dramını her zeminde yüksek sesle dile getiren, mazlumların ve masumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, bulunduğu coğrafyaya ve tüm dünyaya elbette yeniden adalet ve merhamet getirecektir. 'Dünya Beşten Büyüktür'ü daha güçlü haykırmak adına siyasette, ekonomide, ticarette, teknoloji geliştirme ve üretmede güçlü Türkiye olmazsa olmazdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin de üzerine yükseltme hedefimizde gerçekleştirdiğimiz ihya ve inşa çalışmasında da genç iş insanlarımız, bizim medarı iftihar kaynağımız olmaya devam edeceğinden şüphe etmiyoruz. Çizginizi bozmadan lider ülke Türkiye istikametinde yol alarak, nice başarılara imza atacağınıza gönülden inanıyoruz. Bizler de bu yolculukta her daim sizlerle bir ve beraberiz. Omuz omuza vererek ülkemiz için taş üstüne taş koyan siz girişimcilerimizi destekleyerek her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Geleceğin daha müreffeh ve daha güçlü Türkiye'sini; siz kıymetli gençlerimizin dinamizmiyle, parlak beyinleriyle, çalışkanlığınız ve azminizle inşallah beraber inşa edeceğiz."