Bakan Kacır: Türkiye'ye yönelik yatırım planlarını hızlandırma gayreti içindeler

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) istişare toplasına katılan Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin son yıllarda iyi bir büyüme ivmesi yakaladığını söyledi.

Bakan Kacır, 2023 yılının ilk çeyreğinde yine yüzde 4'lük bir büyümeyle 11 çeyrekte üst üste büyüme trendini sürdürdüklerini ifade ederek, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının temmuz ayı itibarıyla yüzde 76,9 olarak gerçekleştiğini, bunun da 2023 yılının en yüksek kapasite kullanım oranı olduğunu belirtti.

Yine temmuz ayı ihracatının bir önceki yılla mukayese edildiğinde yüzde 8,4 büyüyerek 20 milyar 93 milyon dolara eriştiğini dile getir Kacır, bunun da ihracatta temmuz ayı rekoru anlamına geldiğini ifade etti.

Kacır, Ocak-Temmuz 2023 döneminde 143 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu dönemde Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketiyle başa çıkma çabası içinde olduğunu, aynı zamanda küresel ekonomideki yavaşlamaları da dikkate aldığımızda geçen yılki rakamın altına düşmüyor olmamız bizim için anlamlıydı. Özellikle orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatın üzerindeki payını da dikkatle izliyoruz. 2022 yılında yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerimizin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşmişken 2023 yılının ilk 7 ayında bu pay yüzde 40,8'e erişti. Toplam istihdamımız bir milyon 52 bin kişi arttı. Ve 31 milyon 821 bin kişiye erişmiş oldu. Bu yönüyle baktığımızda aslında çarkların döndüğü, üretimin hızla devam ettiği ve ihracat çabasının, gayretinin oldukça yüksek olduğu bir tabloyu görmek mümkün."

- "Önümüzde pek çok fırsat penceresi var"

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonrasında siyasi iktidar öngörüsünün kuvvetli şekilde oluşmasının Türkiye ekonomisinin geleceği adına çok anlamlı, çok olumlu bir tabloyu ortaya koyduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Sadece Türk yatırımcılar değil uluslararası yatırımcılar da Türkiye'ye yönelik yatırım planlarını hızlandırma gayreti içindeler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem Türk yatırımcıların hem uluslararası yatırımcıların önünü açmaya, ihtiyaç duyulan tüm adımları hızla atmaya gayret ediyoruz. Gayret etmeye devam edeceğiz Bakanlık olarak bu dönemin ana mottosu Türkiye'yi milli teknoloji anlamında hızlandırmak olacak. Türkiye'nin, Türkiye'nin otomobili gibi Togg gibi kilit teknoloji markalarının sayısını çoğaltmak olacak. Çünkü bu kilit teknoloji markaları sadece bir firmanın ortaya çıkması demek değil. Tüm sektörlerde hızla gerçekleşen değişime dönüşüme öncülük edebilecek ve etrafında yüzlerce hatta binlerce firmayı dönüştürebilecek lider markaların ortaya çıkması demek. Nasıl ki Togg, sadece otomotiv sanayinde değil, ulaştırmada bir dönüşüme liderlik etmek üzere yola çıkmış ise başarı hikayelerini başka alanlarda da ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Bizim için önümüzde pek çok fırsat penceresi var. "

- "Sanayi alanlarının gelişimi hızlanacak"

Bakan Kacır, rüzgar enerjisinin de Türkiye için bir başka fırsat penceresi olduğunu halihazırdaki 10 bin megawatt üzerinde olan kapasiteyi hızla 30 bin megawatt daha sonra da 50 bin megawattlara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Güneş enerjisinde de rüzgar enerjisine benzer bir fırsat olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Orada da hem Türkiye 2035'e kadar belki 20 milyar doları bulan bir iç yatırımla buluşacak hem de yine Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarında yatırım hızı artarak devam edecek. Bütün bunlar, Türkiye'nin bugüne dek zaten kabiliyet üretim altyapısı kazandığı alanlar. Biz güneş paneli üretiminde Avrupa'nın birincisi, dünyanın dördüncüsüyüz. Ama 2-3 yıl içerisinde dünya ikincisi olabileceğimizi görüyoruz. Ama bütün bu alanlarda dünya markaları çıkarmak önceliğimiz olacak. Endüstriyel robotlardan uçan akıllı mobiliteye kadar, biyoteknolojik ilaçlardan akıllı cihazlara kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önümüzdeki Togg gibi ve her biri en az top ölçeğinde en az 12 teknoloji girişimine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Ama biliyoruz ki gerek bu teknoloji gelişimlerinin ortaya çıkabilmesi, gerek onların etrafında endüstri yürütebilmemiz başkaca politikalara da bağlı. Ve bunların başında sanayi alanlarının gelişimi geliyor. Açık konuşmak gerekirse hali hazırda sanayi alanları, sanayicimize dar geliyor. Bu gömlek, bu bedene yetmiyor. Önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının gelişimini hızlandırıyor olacağız.

Toplantıya Malatya Valiliğine atanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve işadamları katıldı.