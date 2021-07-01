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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Biz gemileri sadece denizden değil, karadan da yürütmüş, tarih yazmış bir milletiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinliklerine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, 'Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır.' dedi.

DHA1 Temmuz 2021 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:02
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Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, defteri imzaladıktan sonra konuşma yaptı. Ardından Vali Ali Yerlikaya ile birlikte deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bırakıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır. Biz gemileri sadece denizden değil, karadan da yürütmüş, tarih yazmış bir milletiz. Bu sebeple, doğal bir yarımada olan, kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz" ifadelerini kullandı.

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