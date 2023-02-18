Bakan Karaismailoğlu: Daha hızlı şekilde enkaz kaldırma çalışmalarımıza devam edeceğiz

Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yle düzenlediği basın toplantısında, depremin üzerinden 13 gün geçtiğini ve en büyük üzüntülerinin can kayıpları olduğunu söyledi.

13 gün boyunca çok hassas çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, devletin bütün kurumlarının, milletin verdiği güçle seferberlik halinde çok büyük mücadele verdiğini ve vermeye de devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yürütülen hassas çalışmalar sonucunda enkaz altından binlerce vatandaşın sağ çıkarılmasının kendilerini bir nebze sevindirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkazları kaldırmaya başlamıştık. Daha hızlı şekilde enkaz kaldırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Adıyaman'da devletin kurumları, sivil toplum örgütleri bir seferberlik halinde çalışma yürüttüler ve bundan sonra da yürütmeye devam edecekler. Buraları, şehirlerimizi yeniden imar etmek için şimdiden planlamalarımıza ve işlerimize başladık."

- "ADIYAMAN'DA BARINMA PROBLEMİ YOK"



Sadece Adıyaman'da değil, deprem bölgesindeki tüm illerde bütün bakanlıkların teyakkuz halinde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "7 gün 24 saat durmaksızın vatandaşımızı normal hayata döndürebilmek, günlük ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çok yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'da barınma problemi bugün için yoktur. Kurulan ve boş olan çadırlar var, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarımızda boş olan kapasiteler var. İsteyen vatandaşlarımız, istediği şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilmektedir." dedi.

Karaismailoğlu, konteyner çalışmalarını hızlı şekilde başlattıklarına ve altyapılarını yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"17 bin konteyneri yerleştirmek için altyapı planlarımızı ve yer seçimlerimizi tamamladık. Bir taraftan konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Aynı şekilde diğer illerimizde de yoğun bir çalışma var. Önümüzdeki 1 ay içinde konteyner işleri ve altyapılarını tamamladıktan sonra, vatandaşları çadırdan alıp konteynere yerleştirdikten sonra, bir taraftan da yakın zamanda inşaatına başlayacağımız kalıcı konutlarla ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevcut binalarla ilgili hasar tespit ve binaların durumuyla ilgili raporlama yapıyor. Onlarda da çok yoğun bir çalışma var."

- "BÜYÜK, GÜÇLÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BUNUN ÜSTESİNDEN KALKACAKTIR"



Depremden etkilenen şehirlerde canlılığın ve hareketliliğin başlaması için yerel idarecilerle ortak çalışma yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, "AK Parti'nin en büyük avantajlarından birisi belediyeciliktir. AK Partili belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı destekler ve buradaki görevleri bize gurur veriyor. Onlar da buranın normal hayata dönmesi için çalışmalarına hep birlikte devam edecekler." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Yunanistan kadar büyük bir coğrafyada deprem hareketi yaşandığını vurgulayarak, "Dünyanın en büyük depreminden bahsediyoruz. Bunun etkileri belli süre sürecektir. Büyük, güçlü Türkiye Cumhuriyeti bunun üstesinden kalkacaktır. Bu kadar büyük bir coğrafyada binlerce kilometrelik yol var, bu yollardan sadece birkaçı ilk günlerde hasar aldı. Kısa zamanda onlar da onarılarak ulaşım sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın bütün birimlerinin bu süreçte her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Karaismailoğlu, "Çadır kentlerde normal hayata yakın çalışma gerçekleştirmek için 24 saat, vatandaşların talepleri konusunda, özverili çalışma içindeyiz. Geri getiremeyeceğimiz tek şey kayıplarımızdır ama buralar eskisinden daha iyi olacak, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Buraları yeniden hareketlendirmeden buralardan ayrılmayacağız." dedi.