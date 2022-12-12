Bakan Karaismailoğlu: Hepimiz için gurur kaynağıdır

1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu emsalsiz eser hepimiz için gurur kaynağıdır. Çok kıymetli bir eseri ülkemize ve dünyaya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri turizme kazandırdık. Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale otoyolu da bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna projelerden biri.

1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın hizmetine sunduğumuz bir mühendislik başarısıdır. Denizin ve havanın müsaade ettiği zamanlarda çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş 6 dakikada tamamlanmakta. 100 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale yolu 40 km kısalmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsü mimarlık tasarımını ile enlerin projesi oldu. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsünde bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 1923 tarihine ve bu uğurda şehit olan ecdadımıza saygımızı da dile getirmekte.

Gençlerimize sunacağımız aydınlık Türkiye için 2023 vizyonumuza da vurgu yapmakta. Çanakkale Köprümüz toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Dünyada ikiz tabya olarak tasarlanan nadir asma köprüden biri olmasıdır.

Kulelerin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil etmektedir. 318 metrelik kulelerin üzerine yerleştirdiğimiz 16 metrelik top mermileri ile 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun kulelerine sahip asma köprüsü olarak tarihe geçmiştir.

Çelik top mermisi figürü ile kule yüksekliği 334 metreye ulaşmıştır. Çanakkale savaşının kahramanlarından Seyit Onbaşı'nı unutmak mümkün değildir. Kahramanımız top mermilerini kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallığa ait zırhlının kontrolden çıkmasına ve mayına çarpmasına sebep olmuştur. Seyit Onbaşı'mıza bu vatanı emanet ettiği gelecek nesilden selamdır.