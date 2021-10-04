Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, lojistik açıdan artık merkezi bir konumda

DHA 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:20

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜH-İŞ ve YOL İŞ Sendikası arasında imzalanan 19'uncu dönem toplu işletme iş sözleşmesi töreninde konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisinin en yoğun hissedildiği 2020'de yatırımların devam ettiğini, tüm şantiyelerin tedbirlere uyarak işlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti. Bakan Karaismailoğlu, 2021'in ilk 7 ayında deniz yolunun yatırım payını yüzde 36 oranında artırdıklarını, bilişim ve iletişim sektörünün 2021'in ilk yarısında yüzde 19'a yakın büyüdüğünü kaydetti.

'TÜRKİYE, LOJİSTİK AÇIDAN MERKEZİ KONUMDA'

Karaismailoğlu, ekonomideki büyümeyi, ülke genelindeki güçlü ve istikrarlı yönetim, işleyen ekonomi ve dinamik üretim sistemi ile izah edebileceklerini vurgulayarak, "Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Zaman zaman bu kutlu yürüyüşümüzü çekemeyenler, engel olmak isteyenler yok değil. Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz parçası olmuş, köprüler, tüneller, havalimanları; Türkiye'de üretilen bir ürünün kolayca yurt dışında karşılığını bulmasını sağlıyor. Neden? Çünkü Türkiye, lojistik açıdan artık merkezi bir konumda. Bugün gurur duyulan, ekonomik, zamansal ve çevresel faydaları saymakla bitmeyen; ürünümüzü pazara, hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollarımız, halkımızı dünyaya ulaştıran havalimanlarımız hep bir dirençle karşılanmadı mı? Ama sonunda her biri milletimizce benimsenmiş ve katma değer oluşturmuş projeler olarak yeni Türkiye tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar. 19 yıldır olduğu gibi, bizi karalayanlara inat, bu dönemi de sizlerin emekleri, özverili duruşu sayesinde başarıyla atlatacağız" diye konuştu.

'KADIN ÇALIŞANLARIMIZA YENİ HAKLAR'

Bakan Karaismailoğlu, 19'uncu dönem toplu işletme iş sözleşmesini imzaladıklarını dile getirerek, "İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi üretim ve büyüme hızına ivme kazandıracak. 19'uncu dönem toplu iş sözleşmemizde, kadın çalışanlarımıza yeni haklar getirdik. Halen çalışan kadın arkadaşlarımızla birlikte, işe yeni başvuracak olan kadın adaylar için iş alanı sınırlaması kalktı" ifadelerini kullandı.

'ULAŞTIRMA POLİTİKASI ŞURAMIZDA ŞEKİLLENECEK'

Bakan Karaismailoğlu, 6-8 Ekim tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının düzenleneceğini de hatırlatarak, "55 farklı ülkeden ağırlayacağımız Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak; dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, Covid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, sektördeki iş birliği fırsatları, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız. Türkiye'nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan 'Türkiye Ulaştırma Politikası'nın şuramızda şekilleneceğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.