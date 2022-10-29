İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Yüzyılı'na giden yol!
Politika

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Yüzyılı'na giden yol!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı fabrikaya giden yolların 'tarihi anlara şahitlik etmek için hazır olduğunu' ifade etti.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Yüzyılı'na giden yol!
ABONE OL

Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak Türkiye'nin vizyon projelerinden yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ne giden yollara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na giden yol! Yerli otomobilimiz Togg'un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır!" ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.