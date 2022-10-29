Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Yüzyılı'na giden yol!

Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak Türkiye'nin vizyon projelerinden yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ne giden yollara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Türkiye Yüzyılı'na giden yol!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) October 29, 2022
Yerli otomobilimiz TOGG'un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır! pic.twitter.com/uKXuH3vUGr
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na giden yol! Yerli otomobilimiz Togg'un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır!" ifadesini kullandı.