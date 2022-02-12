Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin geleceğine ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz

AA 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:24

Karaismailoğlu, Bursa-Orhaneli Yolu, Doğancı Barajı Tüneli şantiyesindeki incelemelerin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinin kesişim ve geçiş bölgesinde yer alan Bursa'ya ulaşım ve iletişim alanında 29 milyar 500 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Kentin kara yolu yatırımları için 1993-2002 yılları arasında yalnızca 4 milyar lira yatırım yapılırken, AK Parti döneminde bu miktarın 15 milyar liraya çıkartıldığını belirten Karaismailoğlu, "Bizim felsefemizde 'az laf, çok iş' yazar. Birileri gibi, sadece söz söyleyip ertesi gün unutmuyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Türkiye'yi bir adım daha ileri taşımak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." diye konuştu.

Kara yollarının AK Parti'den önceki halini hatırlatan Karaismailoğlu, "Bozuk yollar, konforsuz ve güvensiz seyahat, yatırım yapılmayan il ve ilçeler, varlığı unutulmuş bir bakanlık devraldık. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleriyle ihmal edilen her ulaşım modunda olduğu gibi kara yollarında da reform başlattık." ifadesini kullandı.

- "HATTAKİ ULAŞIM SÜRESİ 15 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA İNECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bursa'da 2003'te sadece 194 kilometre bölünmüş yol varken, 406 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 600 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İl genelindeki kara yollarının yarısına yakını bölünmüş yol. İlimizdeki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 148 kilometreden alıp 766 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde, Bursa il genelinde 278 kilometre tek yol yapımını gerçekleştirdik. Biri tek ve üçü çift tüp olmak üzere, toplam 13 bin 129 metrelik 4 tünel inşa ettik. İlde yaptığımız 274 köprünün toplam uzunluğu 20 bin 801 metreye ulaşıyor. Halen Bursa genelinde devam eden 18 ayrı kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli, 3 milyar 405 milyon liranın üzerindedir."

İstanbul-Bursa-İzmir güzergahındaki önemli kesimlerden biri olan Bursa-Yalova Devlet Yolu'ndaki Dürdane Ayrımı Köprülü Kavşağı'nın bölgedeki trafik yoğunluğun azalttığını, transit geçişlere kolaylık getirip kazaları önlediğini aktaran Karaismailoğlu, kentin turizm potansiyeline hizmet eden Bursa-Uludağ kara yolunu da iyileştirdiklerini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine, şehir merkezi ile Karayolları sorumluluk alanı arasındaki kesimi bitümlü sıcak kaplamalı hale getirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bursa'daki bir diğer kara yolu projemiz de 'Bursa-Orhaneli İl Yolu Doğancı Baraj Varyantı'dır. Uzunluğu 3,5 kilometre olan proje kapsamında, 220 metrelik 1 viyadük ve 1998 metrelik 1 tünel yer alıyor. Önceki yıllarda tünelde 515 metre kazı destek çalışması yapılmıştı. Tünel kazı destek çalışmalarına devam ediyoruz. Hattaki yolun arazi yapısından kaynaklı, yoğun trafik ve kış şartlarındaki sel ve heyelandan dolayı ulaşım, güçlükle yapılıyor. Tünelimizin hizmete açılmasıyla 5,2 kilometre olan ulaşım mesafesi, 1,6 kilometre daha kısalarak 3,6 kilometre olacak. Hattaki ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın hizmete girmesiyle, zamandan 10 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 14 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında 816 ton daha az emisyon salınımı olacak. Projenin tamamlanmasıyla Bursa-Keles-Orhaneli ayrımında bulunan kavşak, çok daha güvenli hale gelecek. Bu proje, ülkemizin kuzey-güney koridorunda bulunan Bursa ile İç Anadolu aksı olup Bursa'yı Kütahya'ya bağlaması bakımından son derece önemli."

- "KARA YOLLARIMIZLA TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA BAĞLIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nin "altın kolyesi" Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ilerleyen günlerde hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi ile Bursa'nın bölgedeki öneminin çok daha fazla arttığına dikkati çekti.

Gece gündüz hizmete devam ettiklerini vurgulayan Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpkı akarsular gibi geçtikleri yerlerin üretim, istihdam, ticaret ve kültürel yaşamını canlandıran yolları yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarını 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla yürüten hükümetlerimiz, Bursa'nın yanında ve yakınında olmaya devam edecektir. Ülkenin hayrına yapılan yatırımları baltalayanlara, yaptığımız hizmetleri karalayanlara, kritik ve kriz dönemlerinde yerli ve milli tavır göstermeyenlere rağmen, durmak yok, yola devam. Biz, Türkiye'nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz. Kara yollarının Türkiye'nin ticareti, tarımı, turizmi için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine karayollarımızla Türkiye'yi dünyaya bağlıyoruz. Son 20 yılda öyle bir ivme, öyle bir çıkış yakaladık ki bundan sonra kimse yatırımları ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecek."

Karaismailoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, ilgili bürokratlar da eşlik etti.

Fabrika inşaatlarının devam ettiği Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ni (TEKNOSAB) de ziyaret eden Karaismailoğlu, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.