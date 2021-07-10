AA 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:00

Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleştirilen, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Çalıştayı'nda, 19 yıl önce ülkede başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının daha da hızlanarak devam ettiğini söyledi.

Bu dönüşümün iddialı bir sürece işaret ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053 ve 2071'e uzanan yolculukta önemli roller üstlenecekler. Bugüne kadar ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki temel belirleyicileri, halihazırdaki ihtiyaçlar, beklentiler ve bunların itici gücü olan hedefler olarak sıralıyorduk." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK VE ÖNEMLİ TİCARİ KORİDORLARININ HAKİMİ YAPTIK"

Bakan Karaismailoğlu, dünyanın çok hızlı şekilde geliştiğini, sosyal ve ekonomik değişimlerin anlık gerçekleştiğini belirterek, bu süreçte açığa çıkmamış ihtiyaçları, planlamaya daha fazla dahil edeceklerini vurguladı.

Öngörülerle, faaliyet alanı olarak belirledikleri insan, yük ve veri ulaştırmada yarını tasarlayacaklarını ve buna uygun hedefler koyacaklarını anlatan Karaismailoğlu, stratejik plan doğrultusunda mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleri dikkate alarak yola devam edeceklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hakimi yaptıklarını, coğrafi açıdan kalkınmada eşitliğe destek verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

İstanbul ve İzmir'deki vatandaşların ulaştırma ve haberleşme alanında sahip olduğu imkanları, Kars, Van ve Hakkari'deki vatandaşların da elde etmesini sağladıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ana motivasyon kaynağı, milli ekonomik bağımsızlık için olmazsa olmazımız bütünsel kalkınmayı sağladığımız katma değerdir. İnsanın refahı ve mutluluğu köyden şehre, doğudan batıya kalkınmada eşitlikle tesis edilebilecektir." dedi.

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de son 19 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödeneğin her yıl artırıldığına işaret ederek, Bakanlık ve ilgili kuruluşların, hükümetin toplam yatırım bütçesinden 2021 yılı yatırım programı kapsamında yüzde 31 ile en büyük payı aldığını belirtti.

- "DEMİR YOLLARIMIZA 32 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"

2021 yılında 44,8 milyar lira ödenekle ülkenin ve insanının ali menfaatleri doğrultusunda, ulaştırma ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve haberleşme alanlarının Türkiye'de kalkınmanın en temel dayanağı olduğunu bilerek 2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 103 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerle birlikte toplam nihai yatırım tutarı 1 trilyon 580 milyar liraya ulaşacak. 2003'ten bugüne kara yollarımıza 105,1 milyar dolar ayırarak, otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, tek yol ve iyileştirme çalışmaları yaptık. Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla tanıştırırken, ölümlü kaza oranlarını çok ciddi oranda azalttık.



Demir yollarımıza 32 milyar dolar yatırım yaparak, YHT projelerimizi hayata geçirdik. Kent içi raylı sistem hatları inşa ettik, yenileme, sinyalizasyon, elektrifikasyon işlerimizi gerçekleştirdik ve demir yolu taşımacılığında iddiamızı artıran lojistik merkezlerini Türkiye'ye kazandırdık. Yani ülkeyi gerçek anlamıyla demir ağlarla ördük. Yük ve insan taşımacılığında demir yollarını daha verimli ve doğru bir biçimde değerlendirdik. Demir yollarını Türkiye'nin stratejik bir gücü haline dönüştürdük. Hava yollarına 15,1 milyar dolar ayırarak, 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. Yeni terminal binalarıyla kapasitemizi oldukça artırdık."