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Politika

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlerimizin hizmetine sunuyoruz

Ankara'da GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, 'Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.' dedi.

29 Eylül 2022 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlerimizin hizmetine sunuyoruz
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Ankara'da GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu konuşmasından satır başları:

-GSB Yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı. Yurtlara başvuran 100 öğrenciden 92'sini yurtlara yerleştirmiş oluyoruz.

-İkinci fazda 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde neticelendi.

  • Bakan Kasapoğlu
  • GSB Yurtları
  • 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı

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