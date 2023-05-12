Bakan Kasapoğlu gençlere seslendi: Türkiye Yüzyılı, sizin yüzyılınız olacak

Alsancak Tren Garı'ndaki toplantı salonunda "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu onların taleplerini ve sorularını dinledi.

Kasapoğlu amaçlarının daha yaşanılır bir Türkiye olduğunu dile getirerek her buluşmada ayrı bir bilinç ve şuurla ayrılmak ve etkin çalışmak istediklerini söyledi.

Kasapoğlu, bu buluşmaların her zaman devam edeceğini anımsatarak 14 Mayıs seçiminin sıradan değil yüzyılın seçimi olduğunu ve yüzyılın istikametini Türkiye, bölge ve insanlık için çizeceğini belirtti.

Çok kritik bir süreçte olunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hep son ana, son saliseye kadar umut ve gayret dolu olmak gereken bir inancın temsilcileriyiz. Gönüllere gireceğiz, ikna edeceğiz. Güzel bir hareketi temsil ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerin inancı ve gayretiyle iftihar ediyorum. Türkiye Yüzyılı, sizin yüzyılınız olacak. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nda bugüne kadar ortaya koyduğumuz kazanımları sizler birer birer aşacaksınız. Gençlere dair çok umutluyuz. 14 Mayıs inşallah ülkemiz için hayırlar getirsin. Çok fazla vakit yok, herkesin hedefi var, ikna etmesi gereken seçmen, gönlüne girmesi gereken şu kadar insan, konuşulması gereken şu kadar kişi. Umarım bu hedefler doğrultusunda yürüyorsunuzdur. Hiç şüphem yok. Biz bu şehre bizden daha fazla oy alanlardan daha fazla hizmet ettik. Biz 85 milyonun hiçbir ferdini ayrı görmeyiz, bölmeyiz, böldürtmeyiz, sadece kucaklarız. Ulaşmamız gereken hala çok vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Bu buluşma bizi motive etsin. Enerjiyle tekrar yola devam edelim."

