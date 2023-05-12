Bakan Kasapoğlu: İzmir'in akın akın dalga dalga AK Parti'ye koşuşunu gördüm

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'la Karabağlar Selvili Park'ta düzenlenen mitinge katılan Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçiminin 100 yılın seçimi olduğunu söyledi.

Gün boyu İzmir'in sokak ve caddelerinde olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İzmir'in akın akın dalga dalga AK Parti'ye koşuşunu gördüm. İzmir'in akın akın Recep Tayyip Erdoğan'a teveccühünü gördüm. Diğer yandan içeride ve dışarıda bazı mihraklar var ellerini oluşturanlar var, sakın ha bunlara fırsat vermeyin, siz zaten bunlara fırsat vermezseniz. 80 ilimizde ve İzmir'de sizlerin desteğiyle demokrasinin destanını yazacağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirmek ve AK Parti'yi birinci parti yapmak için oy istedi.

ABD, Almanya ve Fransa'daki gazeteler ve dergilerin Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiği yönünde haberler yaptığını hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep bir ağızdan bunu diyorlar mı, şimdi başka kim diyor, Kandil'deki bölücü terör örgütünün elebaşları diyor mu, FETÖ'cüler gece gündüz aynı şeyi söylüyor mu? Millet İttifakı, ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Menfaat ittifakının adayları da aynı şeyi söylüyor mu? Kim kiminle yan yana duruyor, millet bunu çok iyi biliyor. Onlar o halde bunlara gününü göstermek, hak ettikleri dersi vermek de bize düşüyor. Pazar günü, öyle bir ders vereceğiz ki onlara oyları sandıklara tıka basa dolduracağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun vekillerini İzmir'den Karabağlar'dan rekor oyla seçeceğiz ve terör örgütleriyle, emperyal örgütler ve sömürgecilerle kol kola girenleri de bir torbanın içine doldurup tarihin derinliklerine göndereceğiz."

Yıldırım, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için her türlü "mahalle baskısı"nın yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başaramayınca rahmetli Deniz Baykal'a yaptıkları gibi belden aşağı alçakça, kasetle, iftirayla çekilmesini zorladılar mı? İşte bunların demokrasi anlayışı bu kadar. İşte bunların insana verdiği değer ancak bu kadar. Bu taktikler FETÖ taktiğidir. Biz bunu iyi biliriz. 17-25 Aralık'tan biliriz. 15 Temmuz şanlı diriliş direnişinden biliriz. Bunlar askerin tankını, topunu, uçağını helikopterini gasbederek insanlar üzerine bombalar yağdırdılar."