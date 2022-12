Bakan Kasapoğlu: Şartlar ne olursa olsun gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz

Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, Türkiye'nin ülkesini sahiplenen, donanımlı muhteşem bir gençliğe sahip olduğunu söyledi.

Dünya küresel istikrarsızlığın pençesinde boğuşurken Türkiye'nin 2022 yılı bir, iki ve üçüncü çeyreğinde OECD ülkeleri içinde büyüme kaydeden, katma değer ve istihdam oluşturmayı sürdüren az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Yatırımları aksatmadık. Sosyal refah ve kalkınma planlarımızdan asla taviz vermedik. Bilgi ve teknoloji üretiminde tarihi bir dönemin kapısını araladık." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda, küresel ve iç engellere rağmen büyük ilerlemeler kaydettiğini dile getirerek, ülkelerin, çağın sürekli ilerleyen ve değişen şartlarına cevap verebildikleri oranda kazanımlarını kalıcı hale getirebildiğini ve geleceğe taşıdığını belirtti.

- "ÜLKENİN EN DEĞERLİ SERMAYESİ GENÇLİK"

Gençlik ve spor alanındaki planları, projeleri ve çalışmalarını anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu ülkenin en değerli sermayesinin, en önemli cevherinin, en büyük teminatının gençlik olduğunun hepimiz farkındayız. Tabii ki bunu bilmek, her zaman bu büyük serveti koruyup en iyi şekilde değerlendirme anlamına gelmiyor. Maalesef, nice yıllar nice nesillerini heba etmiş bir Türkiye'yle karşı karşıyaydık, nice nesillerine ön yargıyla yaklaşmış bir Türkiye'yle karşı karşıyaydık. Darbelerin, ekonomik ve idari krizlerin ve başka birtakım sebeplerle gençlerin enerjisinin, gençlerin dinamizminin, genç fikirlerin yüksek ideallerinin hep akim hale geldiğine şahitlik etmişsinizdir. 2002'de milletimizin büyük teveccühüyle ilk kez göreve geldiğimizden itibaren ilk önceliğimizin gençlerimiz olduğunun bilincindeydik. 20 yıl boyunca görev alan tüm hükümetlerimiz bu inançla, bu vizyonla, bu şuurla çalıştılar. Bugün, şükürler olsun ki gençlerimiz siyasetten yönetime, adaletten sosyal hayata, ticaretten ekonomiye, kültürden sanata, teknolojiye kadar, turizmden spora kadar her alanda büyük başarıların öncüsü konumunda. Gençlerimize güvenmenin sonuçlarını görmeye başladık. Biliyoruz ki bu sadece bir başlangıç; Türkiye, önümüzdeki dönemde gençlerinin fikirleriyle, onların metotlarıyla, stratejileriyle, vazgeçmedikleri hayal ve idealleriyle, dünyaya entegrasyonlarıyla çok ama çok daha büyük mesafeleri katedecektir.

Biz, şartlar ne olursa olsun gençlerimize olan güvenimizi, inancımızı her daim diri tuttuk ve bu anlamda gençlerimizle birlikte aynı yolu yürümeye, onların önünü açmaya, onları katılıma teşvik etmeye devam edeceğiz. 20 yıldır hep sözlerimizin arkasında durduk ve her bir vaadimizi, her bir taahhüdümüzü, gençlerimizin her bir talebini hamdolsun ki layıkıyla onlar için yerine getirdik. Bundan sonra da gençler, önceliğimiz olarak ideallerine, hedeflerine giden yolda bizleri yanında görmeye devam edecekler."

"Türkiye Yüzyılı"nı gençlerin yapacağını dile getiren Kasapoğlu, gençleri en iyi imkanlarla adaletli bir şekilde buluşturmak için bundan sonra da aynı inancı, azmi ve şevki ortaya koyacaklarını vurguladı.

Kasapoğlu, her ile üniversite kurulduğunu ve gençlerin üniversite hayallerine kavuştuğunu dile getirerek, üniversite harçlarını da tarihe gömdüklerini kaydetti.

Gençlik merkezi sayısını 9'dan 450'lere çıkardıklarını, en kısa zamanda 500'e ulaştıracaklarını belirten Kasapoğlu, 345 genç ofisi, 60'a yakın gençlik kampı bulunduğunu söyledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 20 yıl önce 100 kişiden 10 ya da 12'sinin yurtlara yerleştirildiğini ifade ederek, "Yıl 2022; Cumhuriyet tarihinin rekor başvurusunu aldık, rekor yerleştirmesini yaptık. Bu bir gurur tablosudur. İstanbul, İzmir, Ankara'ya bakın; bu üç büyük ilin her birinde yurtlarımızda 2 bine yakın boş yer var." dedi.

CHP milletvekillerinin tepkileri üzerine Kasapoğlu, "İstanbul, İzmir, Ankara büyükşehir belediyeleri 3,5 yılda kaç kişilik yurt yaptı? Bu yurtlar hepimizin. Gurur duyun, iftihar edin. Sizin belediyeleriniz gerekirse bu yurtlara yeter ki suyunu bağlasınlar, yolunu yapsınlar, başka bir şey istemiyoruz." şeklinde karşılık verdi.

Yurt inşaatlarının devam ettiğini de anlatan Kasapoğlu, dünyanın en ünlü otel zincirleriyle rekabet ettiklerini ve konforuyla, aile şefkatiyle bir gurur tablosu olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, yurtların pandemi döneminde karantina yurdu haline geldiğini ve 150 binden fazla vatandaşa ev sahipliği yaptığını, gerektiğinde afetlerde vatandaşlara da kapıların açık olduğunu ifade etti.

"Genç Seyahatsever Projesi"nin yeni bir devrim olduğunu dile getiren Kasapoğlu, bu yaz boyu 30 yaşına kadar olan herkesin ücretsiz seyahat edip yurtlarda kalması uygulamasına yeni başladıklarını ifade etti. Kasapoğlu, yurtların bundan sonra yaz aylarında ve sömestr tatillerinde öğrenci olsun olmasın tüm gençlerin hizmetinde olacağını belirtti.

Kredi ve burs altyapısının da ulaştığı öğrenci sayısıyla örnek olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "45 liradan 850 liraya getirdik ve bu yıl da yeni bir devrim yapacağız, rakamlarla da devrim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız onu inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacak." diye konuştu.

- "KÖYLERE KADAR TESİSLER VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engellisiyle herkesin spora erişimini ortaya koyan bir altyapı olduğunu söyleyerek, "Her ilde, her ilçede, köylere kadar, mahallelere kadar büyük gayretler var, emekler var. Bunları algılara, dedikodulara kurban ederseniz büyük bir emeğe haksızlık etmiş olursunuz." dedi.

Kasapoğlu, 5 milyon kişiye yüzme öğretildiğini, 650'ye yakın havuz bulunduğunu kaydetti.

Gayretlerinin ve çalışmalarının hiçbir şekilde gölgelenemeyeceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Gelin, siz de bunlardan istifade edin. 85 milyona açık, her bir imkan 85 milyonun emrine amadedir. Biz bu milletin her bir ferdini değerli buluyoruz, her bir kardeşimizi hiçbir ayrım gözetmeden değerli buluyoruz, kıymetli buluyoruz. Her bir gencimiz bizim göz bebeğimizdir." ifadelerini kullandı.

Sporda 51 branşta başarı sağlandığını aktaran Kasapoğlu, bu başarıyı tüm branşlara yayacaklarını belirtti.

Kasapoğlu, başarıların tesadüfi değil emeğin ürünü olduğunun altını çizerek, her alanda olduğu gibi sporda da üreten Türkiye hedefine en güçlü şekilde yürüdüklerini söyledi.

Yatırımların, projelerin hız kesmeden devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dinamik bir anlayışla kendimizi güncel olana göre yenileyerek, vaktimizi boş meselelerle harcamadan, istikrarı ve başarıyı ortaya koyarak spor vizyonumuzu büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giriyoruz ve bu süreçte gençlik ve spor alanındaki eksikliklerimizi hamdolsun ki giderdik. Yeni yüz yılı Türkiye Yüzyılı yapacak bütün merhaleleri hamdolsun ki tamamladık. Türkiye bugün her alanda, büyük ölçüde kendine yeten bir ülke." diye konuştu.

Kasapoğlu, bu gayretlere katkı sağlayanlara teşekkür etti.