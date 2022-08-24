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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt kapasitesi 800 binin üzerine çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 'Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi' dedi.

DHA24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir"

"Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi"

"Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler."

"Yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir."

  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
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