Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na tepki: Mizansene gerek yoktu

DHA 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:52 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:52

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu paylaşımında, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, 11 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen, yurt öğrencilerinin ulaşımına ilişkin talep dilekçesine de yer verdi.