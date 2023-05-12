İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6347
  • EURO
    21,5334
  • ALTIN
    1264.49
  • BIST100
    4818.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kasapoğlu'ndan seçim mesajı: Onların oyununu bozmamız lazım
Politika

Bakan Kasapoğlu'ndan seçim mesajı: Onların oyununu bozmamız lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Tüm şer odaklarının bir araya geldiği bir seçim. İçeride, dışarıda herkesin Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya geldiği seçim. İşleri güçleri Cumhurbaşkanı'mızı devre dışı bırakmak. Onların oyununu bozmamız lazım. O anlamda vatandaşımızı ikna etmemiz lazım.' dedi.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 13:19 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan seçim mesajı: Onların oyununu bozmamız lazım
ABONE OL

İzmir'den AK Parti milletvekili adayı olan Kasapoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) önderliğinde bir otelde düzenlenen İzmir İş Dünyası ve STK Buluşması'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıdaki konuşmasında, seçime çok az süre kaldığını belirterek, Türkiye'nin yeni yüzyıl vizyonunun başında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 2002 ve 2023 arasında ekonomik ve siyasal anlamdaki gelişmesini iş dünyasının çok iyi bildiğini kaydeden Kasapoğlu, "İş dünyasının 2002 öncesi nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunu unutmadık. Bunu yeni nesillerin de bilmesi lazım." dedi.

Kasapoğlu, 2002 öncesinde başarılı insanların, inançları nedeniyle devre dışı bırakıldığını ifade ederek, AK Parti iktidarının Türkiye'yi siyasi ve ekonomik anlamda ilmek ilmek işlediğini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de yerliliği, istihdamı, sosyal dönüşümü ve fırsat eşitliği anlayışını geliştirdiklerini, her vatandaşı her imkana erişme noktasında gayret gösterdiklerini, bu süreçte kapatma davaları, hain kumpaslar ve darbe teşebbüsleriyle karşılaştıklarını belirtti.

Türkiye'de gençlerin aynı acıları yaşamaması için herkese büyük görevler düştüğünü ifade eden Kasapoğlu, "Önümüzdeki 48 saatlik sürecin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Elbette giremediğimiz gönüller, ulaşamadığımız gönüller var. Sizler ciddi etki alanına sahipsiniz. Gerek sivil toplum yöneticileri gerek iş insanları olarak etki alanında olduğunuz kişilerle süreci yürütecek ve bu kutsal yola en ciddi katkıyı verecek güce sahipsiniz." diye konuştu.

Kasapoğlu, "yüzyılın seçiminde" sürecin asla ihmale gelmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tüm şer odaklarının bir araya geldiği bir seçim. İçeride, dışarıda herkesin Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya geldiği seçim. İşleri güçleri Cumhurbaşkanı'mızı devre dışı bırakmak. Onların oyununu bozmamız lazım. O anlamda vatandaşımızı ikna etmemiz lazım."

Türkiye'ye ve hayallerine dair yürüyüşlerini güçlendirerek devam ettireceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Hakkari'den Kars'a, Edirne'ye kadar bizim hareketimiz gençlik hareketidir. Gençlik hareketi olarak doğan, gençlerin önünü açan ve gençleri yol arkadaşı olarak gören bir hareketiz. Gençleri figüran olarak değerlendiren, gençleri tanımlamaktan başka algısı olmayan bir çevre var karşımızda." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin yeni yüzyıla hazırlandığını ve geleceğe yatırım yaptığını dile getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'de ülkenin dışa bağımlılığının yok edilmesini sağlayan yerli ve milli siyaset çizgisinin karşısında vesayetçi bir çizginin durduğunu söyledi.

Vesayetçi sistem iktidarda olsa Türkiye'de yerli ve milli otomobilin üretilemeyeceğini ve pek çok gelişmenin yaşanamayacağını dile getiren Saygılı, "Eğer vesayetçi sistem ve bugün onun bileşenlerinin, hain bir duruşun olduğu bir ülkeden bir bütünlük sağlanıp da TCG Anadolu, İHA, SİHA çıkar mıydı? İzin verirler miydi?" dedi.

MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur ise bu yıl 33'üncü yıl dönümünü kutlayan dernek üyelerinin yerli ve milli duruşu desteklediğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.