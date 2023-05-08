Bakan Kasapoğlu'ndan TCG Anadolu'ya ziyaret: Gençlerimiz bu gurur tablolarını çoğaltacak

Bakan Kasapoğlu, Alsancak Limanı'nda gemiyi ziyareti öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gemiyi görmek için birçok kentten vatandaşın İzmir'e geldiğini kaydetti.

Hafta sonu bölgedeki trafiğin kilitlendiğini belirten Kasapoğlu, "TCG Anadolu"nun kentin gündemi haline geldiğini söyledi.

Bugün itibarıyla gemiyi 71 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Uzun kuyruklar, genci, yaşlısı, engellisi, herkesi burada görmek mümkün. Bu ülkenin gururu olan bu gemi, bu limanda. İzmir, Kuvayımilliye şehri, düşmana ilk kurşunu sıkan şehir. Dosta güven, düşmana korku salan bu gemi, gemi mühendislerimizin yeni bir anlayışla ortaya koyduğu bir çabanın, alın terinin sonucu. 71 bin ziyaretçi, İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını önümüzdeki günlerde aşacağımızı gösteriyor."

Gençlerin yanı sıra yaşlıların da gemiyi büyük bir heyecanla ziyaret ettiğini kaydeden Kasapoğlu, "Bu tablonun 100. yılındaki Cumhuriyetimize çok büyük bir armağan olduğunu düşünüyorum. İzmir Alsancak Limanı, bu tablonun burada var olması, bu geminin burada demir atması hakikaten çok farklı. İnsanı çok farklı duygulara gark eden bir tablo. Tüm mühendislerimize şükranlarımızı sunuyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nda bu gurur tablolarını çoğaltacak." ifadelerini kullandı.

