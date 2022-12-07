Bakan Kirişci: 34.2 milyar TL'lik bir proje bu

Bakan Kirişci, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları:

Yusufeli Barajı'na inşaatın başlama tarihi 2013. 2022'de burada su tutmaya başladık. Takvimlendirme tamamlandığında 29 Mayıs'ta elektrik üretimine başlayacak. Tam 309 gün sürecek. Burası Çoruh Nehri üzerinde kurulan bir baraj. 17 proje var burada. 8 tanesi çok önemli barajlar. Yusufeli 8 barajdan bir tanesi.

"TEKNOLOJİNİN TAMAMI BİZE AİT"

Diğerleri de hidroelektrik santralleri. Çift eğrilikli ve beton kemerli bir gövde diyoruz. Mühendislik harikası bir örnek var. Dünyada 5., Türkiye'deki en yüksek baraj. Arkasında tutabileceği su miktarı artıyor yükseklik arttıkça. Su akışını düzenlediği için, Borçka, Deriner, Arvin ve Muratlı barajlarının birikintilerini tutma özelliği sağlıyor. Taşkın önleme konusunda da muazzam bir baraj. Yan yüzeyleri de özel uygulamayla suyun direncine dayanıklı hale getirildi. Mühendis ve teknolojinin tamamı bize ait. Yusufeli ilçe. 6 kez yer değiştirmiş bir Yusufeli'ni yeniden değiştirmek zorunda kaldı. Çok daha güzel binalar yaptık. Burada barajın altında kalacak toprağı taşıdık. Bin 535 dekarlık alanı yerleşim alanı olarak belirledik. 92 binin üzerinde ağaç ve fidanı yeni yerleşim yerine taşıdık. 3 bin 205 adet konut yaptık.

Mühendisliği tamamen bizim mühendislerimize ait. Yusufeli halkına buradan bir kere daha teşekkür edelim buradan. 34.2 milyar TL'lik bir proje bu. 800 bin metreküp barajın altında kalacak toprağı taşıyoruz, taşımaya da devam ediyoruz. Toprak dediğiniz şey milyonlarca yılda elde edilen bir şey. Verimli tarım yapılan toprağı taşıdık. Ağaçlar sökülüp, yeniden ilgili yerlere taşındı. Çevreci bir yaklaşımla yapıldığını ısrarla dile getiriyoruz.

2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte elektrik üretiyor bu baraj. 275 metre gövde yüksekliğinde bir bina. Buradan anlaşılmıyor gidip görmek lazım aslında orayı. 2,1 milyar metreküp su depolayacak. Suya ihtiyacımız olduğunda bizim burada suyumuz var. Bu baraj şu anda kendini 2 yılı biraz geçecek zaman diliminde finanse edecek. 375 milyon dolarlık bir yıllık getirisi olacak. Maaliyetini düşündüğümüzde 2 yılı biraz geçe kendini finanse etmiş oluyor. İftihar edilecek bir proje. Bu ülke için çok önemli olan su rezervi var. Bu beni heyecanlandırıyor.

Kimsenin mağdur edilmediği 69. günde eski yerleşim yeri su altında kalacak. 189. günde ise 660 m kot olacak. Biz 110 kilometre yol yaptık yeni Yusufeli için. Burası önemli. 2002 yılına kadar Türkiye genelinde yapılan tünel uzunluğu 50 kilometre. Biz sadece bu baraj için 62 kilometre tünel yaptık. Tünel yapmak kolay bir iş değil. Burayı yapmak zorundaydık erişim için. Adeta Formula 1 icra edilebilecek tünelleri göreceksiniz.