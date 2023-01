Bakan Kirişci: Almanya ile her alandaki işbirliğimizi desteklemeye hazırız

Kirişci, Türk-Alman İşverenler Birliği'nin (TDU) Yeni Yıl Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Almanya'nın köklerinin uzun bir geçmişe dayandığını, çok boyutlu ve gelişmiş ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Bu ilişkilerde Türk ve Alman toplumları arasındaki beşeri bağın başat rol oynadığını anlatan Kirişci, 60 yıldan uzun bir süredir bu ülkede yaşayan, nüfusu 3,5 milyona ulaşan ve Almanya'ya ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan zenginlik katan Türk toplumunun bugün dördüncü nesliyle Almanya'da da vatanında olduğunu belirtti.

Bakan Kirişci, "İnsanımız, sanayiden hizmet sektörüne, eğitimden sanata, ekonominin ve bilimin hemen her alanında, her geçen gün daha fazla katma değer üretmektedir. Türk toplumunun huzur ve aidiyet duygusu içinde Almanya'daki varlığını sürdürmesi, bu değerlerin katlanarak çoğalmasının yolunu açacak ve her iki toplumun da faydasına olacaktır." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte gıda milliyetçiliğinin konuşulamaya başladığını belirten Kirişci, savaş dolayısıyla ortaya çıkan tahıl krizinin aşılmasında Türkiye'nin çözümün anahtarı olduğunu kaydetti.

Kirişci, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan liderliğinde İstanbul'da tarafları bir araya getirerek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın hayata geçirilmesini sağladığını hatırlatarak, bu kapsamda bugüne kadar 18 milyon tona yakın tahıl ve diğer ürünlerin Almanya'nın içinde bulunduğu ülkelere taşındığını aktardı.

- "Türk hükümeti olarak Almanya ile her alandaki işbirliğimizi desteklemeye hazırız"

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun gönlünün ve zihninin her zaman anavatanına güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu durum bir dezavantaj değil; aksine zenginliktir. Burada yaşayan Türk toplumunun, evi olarak benimsediği Almanya bağlamında olumsuz bir gündemi hiçbir zaman olmamıştır. Her yıl Türkiye'yi milyonlarca Alman dostumuzun ziyaret etmesi de iki toplum arasındaki bağları güçlendirmektedir. Alman dostlarımızın Türkiye'yi daha iyi tanımalarına hizmet ettiğini bildiğimiz bu etkileşimi bizler memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Zira Türkiye'yi medyadan tanıyan ve bizzat tanıma imkanı bulmuş dostlarımızın bakış açılarında oluşan farklılığı bizler gözlemliyoruz. Aramızda bulunan sizler gibi iş insanlarının iki toplum arasındaki beşeri bağların gelişmesine sağladığınız katkıları da takdir ettiğimizi bu vesileyle belirtmek isterim."

Kirişci, Türk ve Alman ekonomilerinin birçok sektörde birbirini tamamlayabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şüphesiz, bu durumu iyi şekilde değerlendirerek ne kadar büyük bir sinerji yaratırsak, ülkelerimiz o kadar kazançlı çıkacaktır. Kovid-19 salgınını takip eden dönemdeki olumsuz küresel ekonomik koşullara karşın ikili ticaret hacmimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Şansölye Scholz'un ülkemizi ziyareti vesilesiyle açıkladıkları 50 milyar avro hedefine 2022 yılında oldukça yaklaşmıştır. Bu memnun edici bir gelişmedir. Bu salonda bulunan siz değerli iş insanları, hedefin aşılması yönünde üzerinize düşen görevi zaten biliyorsunuz."

Son dönemdeki uluslararası gelişmelerin Almanya ile Türkiye'nin ortak çalışabilecekleri konu başlıklarını daha da artırdığını belirten Kirişci, "Gıda, enerji, bilişim ve müteahhitlik sektörlerini bu kapsamda ilk aşamada sayabilirim. Türk hükümeti olarak Almanya ile her alandaki işbirliğimizi desteklemeye hazırız. TDU'nun bu bağlamda yararlı çalışmaları olduğunu öğrendim. Yüzlerce üyesiyle pek çok farklı sektörden iş insanını bir araya getiren TDU, iki ülke arasındaki ekonomik ve beşeri bağları güçlendirmektedir." dedi.

Kirişci, daha sonra Almanya'da gıda-tarım alanında faaliyet gösteren Türk toplumu temsilcileriyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde bir araya geldi.