Bakan Kirişci: Bulunduğunuz ülkede asimile olmadan entegre olun ve üretmeye devam edin

Kirişci, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Bölge Başkanlığınca organize edilen "Türkiye Yüzyılı" konulu programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün gücüyle vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyenlerin adeta kuyruğa girdiğine işaret eden Kirişci, "Bu sizler için onur verici, gurur verici gelişme." diye konuştu.

Kirişci, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanlara seslenerek, "Bulunduğunuz ülkede asimile olmadan entegre olun ve bu ülkede üretmeye devam edin. Çocuklarınıza iyi eğitimler aldırın. İyi muhitlerde yaşayın. Bizim sizlerden istediğimiz o. O zaman siz hem Almanya ve hem de Türkiye'ye çok güzel hayırlı hizmetlerde bulunmuş olursunuz. Türkiye Allah'ın izniyle emin adımlarla yürüyor ve yürümeye devam edecek." dedi.

- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ikili ekonomik ve ticari ilişkiler için faydalı olacağını belirten Kirişci, "İki ülke (Türkiye-Almanya) arasındaki yapıcı işbirliğinin, Türkiye-AB ilişkilerinin üyelik yolunda ilerletilmesi açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. AB'nin bazı üye ülkelerin kısır çıkarlarına ve çeşitli manipülasyonlara teslim olmadan, üyelik kriterleri çerçevesinde süreci hızlandıracak adımlar atmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kirişci, Türkiye'nin dünya barışına ve küresel sorunların çözümüne yönelik yaptığı katkıların ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini dile getirerek, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı dolayısıyla ortaya çıkan tahıl krizinin aşılmasında çözümün anahtarı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tarafların bir araya gelmesiyle Tahıl Koridoru Anlaşması'nın hayata geçirildiğini anımsatan Kirişci, "Bu kapsamda bugüne kadar 18 milyon tona yakın tahıl ve diğer ürün Karadeniz'den dünyaya taşındı. Savaşların küresel gıda güvenliğine ve masum insanların hayatına yönelik bir tehdide dönüşmemesi, bizim bu süreçteki esas gayemiz olmuştur." dedi.

- "Tarımsal hasılada Avrupa birincisi, dünyada ise 10'uncu sıradayız"

Kirişci, ekonomisiyle, her alandaki teknolojik yatırımlarıyla, diplomatik gücüyle, tarımı ve sanayisiyle bölgesinde ve dünyada sürekli gelişen, büyüyen bir Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Bütün bu gelişmeler, Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarıdır." diye konuştu.

Bu süreçte Türkiye'nin gıda güvenliği ve iktisadi bağımsızlığı açısından tarımda güçlü olmasının önemini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz de, AK Parti hükümetleri olarak uyguladığımız politikalarla tarım sektörünü güçlendirmeye yönelik adımlarımızı ilk günden beri atmaya devam ediyoruz. Bu sayede, son 20 yılda toplam bitkisel üretimimizi yüzde 30 artırdık. 2022 yılı itibarıyla 128,6 milyon tonla bitkisel üretimde rekor kıracağız. Tarımsal gayri safi milli hasılamızı 25 milyar dolardan, yüzde 78,1 artışla, 2021 yılında 44,7 milyar dolara çıkardık. Tarımsal hasılada Avrupa birincisi, dünyada ise 10'uncu sıradayız. Tarımdaki net ihracatçı konumumuzu giderek daha güçlendiriyoruz. İstatistikler resmileştiğinde tarım sektörümüz, 2022 yılını 30 milyar dolar ihracatla tamamlamış olacak. Tarım, inanıyorum ki ülkemizin, önümüzdeki süreçte parlayan yıldızlarından biri olacaktır."

- "Avrupa'yı terörle mücadelede bir kez daha samimiyete davet ediyoruz"

Kirişci, birlikten güç doğacağının altını çizerek, "Türkiye'nin gücü sizin gücünüz, sizin gücünüz Türkiye'nin gücüdür. Onurunuz onurumuz, mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Bu anlayışla her türlü ayrımcılık, hak ihlali ve yabancı düşmanlığı karşısında bütün imkanlarımızla her zaman sizlerin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan 3 milyon Türkiye kökenli insanın çalışmalarıyla kurulmuş 2 bin 500 dernek olduğunu belirten Kirişci, "Almanya parlamentosundaki Türk kökenli milletvekili sayısının 14'ten son seçimlerde 18'e çıkmış olması bir başarıdır. Bununla beraber, ülkemizin gücüne, başarılarına ve saygınlığına zarar verecek anlayışlara karşı net bir duruş sergileme konusunda vatandaşlarımıza inanıyor, yürekten güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı söz konusu olduğunda, ülkemizi savunmanın hepimize düşen bir görev olduğunu çok iyi bildiğinizden, şüphe etmiyoruz. Bilhassa malum terör örgütlerine ve bu örgütlere destek verenlere karşı vatandaşlarımızın güçlü bir duruş sergilemeleri büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, PKK üyelerinin İsveç'teki provokasyonuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Son olarak İsveç'te, terör örgütü PKK'nın sempatizanlarının ellerini kollarını sallayarak, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretlere de izin verilmek suretiyle terör propagandası yapması, Avrupa'nın çifte standartlı yaklaşımını bir kez daha afişe etmiştir. Terörle mücadele konusunda bizim bu ülkelerden beklentimiz samimiyettir. Hem Rusya'yı bir tehdit olarak görüp NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısını çalacaksın hem de NATO'nun seçkin bir üyesi olan Türkiye'nin terörle mücadelesinde köstek olacaksın. Dahası sınır ötesine attığımız terör örgütü PKK ve uzantılarına ev sahipliği yapacaksın. Bu vesileyle, Avrupa'yı terörle mücadelede bir kez daha samimiyete davet ediyoruz."

Çeşitli siyaset mühendislikleriyle bugüne kadar Türkiye üzerinde oynanan oyunları boşa çıkardıklarını anlatan Kirişci, "Milletimizin kutlu yürüyüşünü 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmak bizim için tarihi bir görevdir. İnşallah, 14 Mayıs 2023'te milletimiz bir kez daha 'Yeter, söz milletindir' diyecektir." ifadesini kullandı.

- "Yusufeli Barajı Türk mühendislerinin başarısı"

Kirişci, Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisi için önemine de dikkati çekerek, burada üretilecek elektriğin 2,5 milyon nüfuslu Antalya'nın elektriğini karşılayacak kapasitede olduğunu belirtti.

Barajın Türk mühendis ve işçisinin başarısı olduğunu vurgulayan Kirişci, baraj ile birlikte 62 kilometrelik tünel ve 110 kilometrelik yol yapıldığını anlattı.

Bakan Kirişçi, programda konuklara ikram edilecek döneri kesti.