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Politika

Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi dünyada temel bir oyuncu haline getirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldan beri hizmeti merkeze alan siyaseti ve vatandaşlara olan muhabbetiyle ülkeyi dünyada temel bir oyuncu haline getirdiğini söyledi.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 23:20 - Güncelleme:
Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi dünyada temel bir oyuncu haline getirdi
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Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Kahramanmaraş Valiliği önünde vatandaşlara hitap etti.

6 Şubat'taki depremlerde çok acı çekildiğini, kentte 12 bin 584 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Kirişci, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

14 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 71,9 oranında oy verdiğini ve kendilerini milletvekili yaptığını belirten Kirişci, "Sizlere, bu aziz millete hizmet etmek bizler için bir ibadet olacak. Rabbim bu emeğinizin, çabanızın karşılığını sizlere hizmet olarak sunmayı bizlere nasip etsin." dedi.

Kahramanmaraş'ın depremi yaşayan 11 il ve 30 büyükşehir arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en fazla oy desteği veren birinci il olduğunu dile getiren Kirişci, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanının 6'ncı kez kente geldiğini söyledi.

Kirişci, şunları kaydetti:

"Depremden bugüne 104 gün geçti ama neredeyse her 18 günde o sevdalımız, o reisimiz bugün de aramızda. Cumhurbaşkanı'mız 21 yıldan beri hizmeti merkeze alan siyaseti ve sizlere olan muhabbetiyle bu ülkeyi bırakın bölgede bir lider, dünyada temel bir oyuncu haline getirdi. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi yıkılan pehlivan güreşe doymaz derler ama bunlar pehlivan filan değil bunlar kağıttan kaplanlar. Sevgili hemşehrilerim şimdi yüzde 71,9 bizim için bir başarı, bir noktaya geldik. Şimdiden soruyorum; 28 Mayıs'ta bunu yüzde 75'lere, 80'lere, 90'lara, 100'e çıkarmaya var mıyız? Gönlüm rahat. Çünkü arkamda bu memleketin yiğitleri, hanımefendileri var. Milletvekilleri olarak size layık olmanın gayreti ve çabası içinde olacağız."

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • Bakan Kirişci
  • Vahit Kirişci

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